Кардиолог Маршинцева перечислила способы продления жизни

Один из советов врача для продления жизни – контролировать количество поедаемых быстрых углеводов.Кардиолог Юлия Маршинцева рассказала в интервью о способах продления жизни. В частности, для этого специалист рекомендует выкраивать время на умеренные кардионагрузки.«В основном это ходьба, бег. Также нужно почаще дышать свежим воздухом, а не только передвигаться на машинах», – сказала МаршинцеваТакже среди перечисленных врачом способов продлить жизнь значится отказ от регулярного потребления быстрых углеводов – сладких и мучных продуктов. Медик отметила, что злоупотребление ими содействует увеличению веса, повышению сахара в крови и создает предпосылки к развитию диабета – заболевания с множеством осложнений, отнюдь не способствующих долголетиюДополнительно Юлия Маршинцева отметила важность сохранения хорошего зрения. Ухудшение его качества является одним из маркеров старения – в качестве профилактики специалист порекомендовала не нагружать глаза перед сном чтением с экрана гаджетов.«Постарайтесь не засыпать с телефоном – хотя бы за час до сна убирайте все гаджеты», - уточнила кардиолог.Еще один способ – это проверка состояния организма. По словам эксперта, ее следует проводить после 40 лет регулярно раз в год в виде чекапа, то есть, сдавая все основные анализы.