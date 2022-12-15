Перечислены четыре способа борьбы с бессонницей
«Даже если вы отлично слышите будильник на вашем мобильном телефоне, по возможности лучше замените его обычным механическим будильником. За пару часов до сна отложите смартфон, заведите старый-добрый механический будильник и начните готовиться к ночному отдыху», — написали в статье.
Уточняется, что такой шаг поможет уменьшить воздействие синего света от смартфона и повлияет на выработку мелатонина.
В издании также призывают не работать в постели. Лежачий образ жизни может негативно повлиять на качество сна и продуктивность.
«Для работы лучше найдите более подходящее место, которое поможет сосредоточиться на важных делах», — отметил автор статьи.
Необходимо расслабляться перед тем, как уснуть. Физическое напряжение нередко заставляет просыпаться посреди ночи. Чтобы снять напряжение, можно принять горячую ванну, помедитировать, помассировать стопы и виски или выпить травяного чая.
Автор призывает отказаться от кофеина и алкоголя по вечерам.
«Нет ничего плохого в том, чтобы выпить чашку кофе с утра, но, если вы часто пьете напитки с кофеином в течение дня, это может вызвать бессонницу», — отметили в статье.
То же самое происходит с алкоголем. Несмотря на то, что он может облегчить засыпание, алкогольные напитки очень негативно сказываются на качестве сна. Последствия, как правило, ощущаются утром
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