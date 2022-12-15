Сахарный диабет — это неизлечимое заболевание, которого точно хочется избежать. Ученые провели исследование, после которого пришли к выводу: значительно снизить риски можно, несколько изменив ежедневный рацион.Сахарный диабет бывает первого и второго типа. Последний очень часто становится итогом нашего неправильного образа жизни и питания и относится к тяжелым хроническим эндокринным заболеваниям. Нарушается восприимчивость клеток к инсулину — гормону, который вырабатывается поджелудочной железой. Инсулин контролирует уровень сахара в крови.По статистике, у 6 из 10 человек сахарный диабет 2-го типа протекает бессимптомно. Пока мы не замечаем тревожных звоночков, болезнь начинает разрушать организм. Чтобы защитить себя от неизлечимого заболевания, врачи рекомендуют следить за весом, не забывать про физическую активность и есть как можно больше полезной пищи, а вот жирному, сладкому чаще говорить «нет».Ученые провели исследование, чтобы выяснить, какая еда может в разы снижать риск сахарного диабета. Результаты их работы опубликованы в American Diabetes Associaion. Оказалось, что секрет прост — ваш организм могут защитить овощи. Чтобы в разы снизить риск сахарного диабета, старайтесь каждый день есть брокколи, огурцы, помидоры, зелень, кабачки, лук, капусту — список можно продолжить. Выбирайте плоды на свой вкус. Однако есть одно исключение: картошка в этой борьбе точно не ваш союзник, говорят эксперты.Исследователи проанализировали данные 54 793 человек. Эксперимент охватил довольно длительный период — 16 лет и 3 месяца. Среди всех участников исследования за эти годы сахарный диабет 2-го типа выявили у 7 695 человек. Ученые обнаружили, что опасное заболевание в основном развивалось у тех, кто ел мало овощей или не ел их вообще. У таких людей был высокий ИМТ — индекс массы тела, следовательно, в разы повышался риск возникновения сахарного диабета. В среднем они съедали около 67 граммов овощей в день.Люди, которые любили шпинат, капусту и другие подобные продукты, были лучше всего защищены от заболевания: ученые выяснили, что в среднем каждый из них съедал около 300 граммов овощей в день. По сути, это не так уж и много, особенно если добавлять немного зелени в блюда во время завтрака, а к ужину нарезать огурец, помидор в качестве гарнира или легкого салата.Что касается картофеля, то он и правда увеличивает риск появления диабета. Исследователи выяснили, что вероятность возрастает на целых 9%, а если есть картошку каждый день, то процент точно будет выше.КстатиНекоторые овощи могут стать виновниками резкого скачка сахара в крови, если есть их постоянно и в больших количествах.Речь идет о:кукурузе;картофеле;свекле;моркови;пастернаке (он относится к семейству сельдереевых, это растение с толстым сладковатым и приятно пахнущим корнем).Дело в том, что именно у этих овощей высокий гликемический индекс. Это показатель, по которому оценивается скорость попадания глюкозы в кровь. Чем он выше, тем быстрее глюкоза попадает в кровь и тем более резким будет скачок ее уровня. А где высокий ГИ, там и повышенный риск сахарного диабета.