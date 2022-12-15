Ученые из Университета Торонто назвали 7 отличительных особенностей долгожителей

Всем нам хочется прожить как можно дольше, при этом сохранив рассудок, память и здоровое тело. Как понять, что вы — тот самый перспективный долгожитель? Рассказывают ученые.Старение — это неизбежный процесс, который коснется абсолютно каждого человека на Земле. Только одни с возрастом постоянно ходят по врачам, практически перестают себя самостоятельно обслуживать и почти не покидают квартиры. Другие же берут от жизни все: много гуляют, ходят в театры и рестораны, общаются с близкими, путешествуют. Они активны и веселы и в 70, и в 80, и даже в 90 лет.Безусловно, многое зависит от генетики и вашей истории болезни. Но какие еще есть факторы, которые влияют на то, станет ли человек очередным долгожителем или нет? Этим вопросом озадачились ученые из Университета Торонто в Канаде. Они провели исследование, в котором принял участие 7 651 доброволец. Все участники были старше 55 лет. Окончательная выборка, однако, была ограничена людьми с отличным здоровьем на исходном уровне, что составляло 45 процентов респондентов.Ученые выяснили, что отличным здоровьем обладали пожилые люди, которые:никогда не курили,не имели болезней сердца,не страдали от артрита,имели относительно высокие доходы,не страдали от бессонницы,были женского пола,не страдали от лишнего веса.Если у взрослого человека есть хотя бы половина совпадений, то шанс прожить долго существенно возрастает. Если же совпали 6-7 критериев, вас можно поздравить — наверняка вы станете долгожителем!— Примечательно, что половина людей в возрасте 80 лет и старше, которые приняли участие в испытании, сохраняли чрезвычайно высокий уровень когнитивного, физического и эмоционального благополучия в течение трех лет исследования. Что касается участников помоложе, — им было от 55 до 64 лет, — то 2/3 из них чувствовали себя прекрасно. И да, все они никогда не курили, следили за весом, не страдали от болезней сердца и суставов, — говорит докторант Института жизненного цикла и старения Мейбл Хо.В ходе исследования ученые пришли еще к одному выводу: если взрослый человек будет каждый день физически активен хотя бы 30-60 минут, то он существенно увеличивает свои шансы на медленное и здоровое старение. Причем процент довольно высокий: все любители погулять, потанцевать, поплавать в бассейне стареют в 2-3 раза медленнее, чем те, кто ведет «сидячий» образ жизни.