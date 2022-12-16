Почему продавцов не накажут, хотя запрещенные компоненты найдены в 95% новогодних наборов для детей

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На сайте Роскачества появилось сообщение о проведенной проверке детских новогодних наборов. Результаты нерадостные.95 процентов этих праздничных комплектов содержат компоненты, что могут навредить здоровью подрастающего поколения. Из 22 наборов, что проверили по случайной выборке специалисты ведомства, лишь одна упаковка не содержала никаких вредностей.Что углядели эксперты в других подарках? Как минимум, консерванты, а также пальмовое масло и прочие не лучшие заменители молочного жира, ряд других компонентов. Аллергены тоже в наличии в большинстве исследуемых образцов. Есть и хорошая новость: ни в одном подарочном наборе не выявили патогенных микроорганизмов.Никаких предупреждений о том, что детям данная продукция не рекомендуется, производители не делают. Но, добавляют эксперты, наказать за это ни продавца, ни изготовителя пока не представляется возможным.Причина банальная: данный вопрос по наличию вредных для организма составляющих в подобных наборах «для подарка вообще» законом не урегулирован. Остается лишь родителям проявлять бдительность и внимательно изучать данные о составе «вкусняшек».