Врач: молочный шоколад вызывает проблемы с почками

Уролог и хирург Марк Гадзиян предупредил, что пристрастие к такому лакомству как молочный шоколад может поспособствовать появлению камней в почках.Врач Гадзиян сообщил, что производители молочного шоколада часто добавляют в предусмотренное составом сухое молоко добавку меламин. По словам медика, многие исследования показали, что фрагменты меламина могут находиться в камнях, извлекаемых из почек. Специалист отметил, что постоянное употребление данной пищевой добавки может спровоцировать развитие серьезных проблем с почками. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.«Само по себе употребление шоколада увеличивает уровень жиров в крови и повышает уровень кальция и оксалатов в моче. Избыток последних провоцирует развитие мочекаменной болезни», - проинформировал уролог Марк Гадзиян.Врач добавил, что молочный шоколад также значительно вредит зубной эмали и повышает риск кариеса. Другой минус, связанный с употреблением шоколада: это лакомство может стать причиной головной боли, проблем со сном. В нем содержится кофеин, являющийся стимулятором и триггером мигрени, а также финилэтиламин, который способен вызывать сужение сосудов и, как следствие, головную боль.