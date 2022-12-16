Даже мороженое: 13 продуктов, которые облегчат боль в горле

Каждому знакомо это ужасное чувство — пересохшее горло, невозможность глотать, опухшая шея и осипший голос. В такие моменты даже думать о еде не хочется, но правильное питание облегчит страдания и поможет быстрее выздороветь. Медики составили список продуктов для укрепления иммунной системы при боли в горле. Удивительно, но в списке есть даже мороженое.Куриный супБолезненные ощущения в горле — результат воспаления и обезвоживания, объяснила доктор медицинских наук Синтия Ли.— Жидкости, такие как бульон в курином супе, не только восполняют потерю воды, но и поддерживают солевой баланс, помогают организму удерживать жидкость внутри тканей, — сказала она. — То же самое относится практически к любому бульону — овощной подойдет, если вы веган.МедМед был основой лекарственных средств с древних времен, и на то есть веские причины.— Современная наука доказала, что мед эффективен против различных инфекций — как бактериальных, так и вирусных, включая те, которые вызывают обычную простуду, а также некоторые виды стрептококка, — отметила доктор.Специалист предостерегла от переедания: сахар в составе сладкого лекарства может ослабить иммунную систему.ЙогуртЙогурт — источник белка, углеводов и полезных жиров. Также, по словам медика, в нем содержатся пробиотические бактерии — полезные микробы, которые поддерживают иммунную функцию и препятствуют проникновению вредных микробов в организм.Кроме того, прохладный и нежный йогурт легко и приятно глотать.Картофельное пюреНе снимайте кожуру с картофеля при приготовлении пюре. Именно в ней содержится магний, витамин С и антиоксиданты.ЯйцаЯйца богаты минералами, такими как цинк, железо и селен, а также витаминами D и В12 — помощниками в борьбе с неприятной инфекцией.ОвсянкаОвсянка содержит магний, цинк и антиоксиданты, которые запускают процессы очищения организма, выводят шлаки и инфекции.ИмбирьИмбирь оказывает обезболивающее и противовоспалительное свойства. Доктор Ли подчеркнула, что он подавляет рост некоторых вредных штаммов бактерий.ЖелеЖеле — отличный вариант, когда у вас болит горло. Однако следите за содержанием сахара, так как очень сладкие лакомства могут подавить иммунную систему и помешать борьбе с недугом.СмузиВ смузи стоит добавлять капусту кейл, сельдерей и ягоды, в которых мало сахара и много антиоксидантов. Вместо апельсинового сока в качестве основы используйте воду вместе с цельным апельсином или мандарином, которые в дополнение к витамину C содержат клетчатку, регулирующую уровень инсулина.— Людям с болью в горле из-за вирусной инфекции я часто рекомендую ежедневно принимать высокую дозу витамина С — до 3000 миллиграммов в день, — рассказал доктор медицинских наук Нейт Фавини.МороженоеХолодные продукты, такие как мороженое, могут быть особенно хороши, так как они успокаивают боль в горле и уменьшают воспаление, отметил доктор Фавини. Только лучше не перебарщивать с сахаром.ЯгодыЯгоды также облегчают неприятные ощущения в горле. По словам доктора медицинских наук, терапевта, гастроэнтеролога Мишель Перлман, в них мало сахара, но много витамина С.Мускусная дыняДыня не только на 90 процентов состоит из воды, но и богата электролитами, которые помогут поддерживать гидратацию во время болезни. В составе фрукта есть витамины С и А.ЯблокиЯблоки — это противовоспалительный продукт. Доктор Перлман отметила, что они содержат клетчатку, витамин С и антиоксиданты, уменьшают воспаление в горле и питают организм.Врачи призвали отказаться от хрустящих и кислых продуктов, которые раздражают слизистую. Также не стоит пить кофе и алкоголь.