Пьете по ночам? Неочевидный признак диабета второго типа
Сахарный диабет второго типа легко выявить по обычному анализу крови. Сейчас даже необязательно идти в больницу — глюкометры продаются в каждой аптеке. Однако часто бывает так, что заболевание выявляют случайно.
У диабета есть неочевидные признаки, обратив внимание на которые можно заподозрить неладное и обратиться к врачу. Один из таких симптомов проявляется по ночам.
Так, неочевидным симптомом диабета второго типа может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если вы просыпаетесь от того, что вам хочется пить, и это не связано с ужином, за которым вы съели слишком много соленой пищи, то это может быть признаком высокого уровня глюкозы в крови. Некоторые заранее ставят рядом с кроватью воду, зная, что ночью проснутся от жажды.
Второй признак — если вы встаете, чтобы сходить в туалет. Люди с сахарным диабетом и преддиабетом встают за ночь по 2-3 раза, чтобы помочиться.
Классические признаки сахарного диабета второго типа:
постоянная сухость во рту,
постоянное чувство жажды,
сухость кожи и зуд,
плохое заживление ран,
слабость и потливость.
Причины развития сахарного диабета второго типа:
нарушение обменных процессов;
генетическая предрасположенность;
сердечно-сосудистые заболевания;
употребление кортикостероидов;
нарушение работы надпочечников;
ожирение;
заболевания, способствующие разрушению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина;
постоянный стресс;
возраст.
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