Пьете по ночам? Неочевидный признак диабета второго типа

Сахарный диабет второго типа — коварное заболевание, которое может не проявлять себя годами, а организму, особенно сосудам, наносится непоправимый вред. Высокий уровень сахара в крови разрушает все системы организма, и в первую очередь страдает зрение и почки.Сахарный диабет второго типа легко выявить по обычному анализу крови. Сейчас даже необязательно идти в больницу — глюкометры продаются в каждой аптеке. Однако часто бывает так, что заболевание выявляют случайно.У диабета есть неочевидные признаки, обратив внимание на которые можно заподозрить неладное и обратиться к врачу. Один из таких симптомов проявляется по ночам.Так, неочевидным симптомом диабета второго типа может быть чувство жажды, которая усиливается ночью. Если вы просыпаетесь от того, что вам хочется пить, и это не связано с ужином, за которым вы съели слишком много соленой пищи, то это может быть признаком высокого уровня глюкозы в крови. Некоторые заранее ставят рядом с кроватью воду, зная, что ночью проснутся от жажды.Второй признак — если вы встаете, чтобы сходить в туалет. Люди с сахарным диабетом и преддиабетом встают за ночь по 2-3 раза, чтобы помочиться.Классические признаки сахарного диабета второго типа:постоянная сухость во рту,постоянное чувство жажды,сухость кожи и зуд,плохое заживление ран,слабость и потливость.Причины развития сахарного диабета второго типа:нарушение обменных процессов;генетическая предрасположенность;сердечно-сосудистые заболевания;употребление кортикостероидов;нарушение работы надпочечников;ожирение;заболевания, способствующие разрушению бета-клеток, отвечающих за выработку инсулина;постоянный стресс;возраст.