Диетолог Соломатина заявила об опасности горячих напитков
По словам специалиста, стоит с осторожностью употреблять напитки обжигающей температуры. Они могут вызвать онкологическое заболевания пищевода, травмируя слизистую.
«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль»
Эксперт рекомендует пить жидкости, температура которых не выше 40 градусов. Таким образом, по ее словам, удастся обезопасить себя от негативных последствий.
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