Диетолог Соломатина заявила об опасности горячих напитков

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Из каждого утюга нам говорят о пользе горячих напитков, но все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что они могут спровоцировать развитие рака.По словам специалиста, стоит с осторожностью употреблять напитки обжигающей температуры. Они могут вызвать онкологическое заболевания пищевода, травмируя слизистую.«Идет постоянный ожог, воспаление, из-за чего нарушается программа апоптоза. Ее смысл в том, что клетка должна многократно поделиться и умереть. Если программа сломана, клетка может делиться дальше. Их уже много, а они не умирают. Куда им дальше деваться? Только расти в опухоль»Эксперт рекомендует пить жидкости, температура которых не выше 40 градусов. Таким образом, по ее словам, удастся обезопасить себя от негативных последствий.