Действуем по системе «5x5»: как правильно проветривать квартиру, когда на улице мороз

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Даже если зимой открывать окна очень не хочется, делать это надо обязательно. Как же правильно проветривать помещение в холодное время года? Возьмите на вооружение простое правило «пять на пять», советуют эксперты.Регулярно проветривать помещения в разгар эпидемии — одно из главных правил для профилактики вирусных инфекций. Тем более оно актуально, если заболел кто-то из ваших домашних — в этом случае освежать воздух в комнатах нужно обязательно.Но что делать, если подъем заболеваемости пришелся на самый разгар зимы и морозов? Все равно проветривать, уверены медики.Правило 5x5Если весной и летом проветривать помещения можно в течение долгого времени, то зимой подобная тактика фактически невозможна — за 15 минут можно выморозить квартиру так, что согреваться потом придется очень долго.Поэтому для зимы подходит способ прерывистой или поперечной вентиляции по принципу «5x5». Особенно если вы весь день проводите в помещении, редко выходите на улицу или кто-то дома заболел.— Проветривать помещение зимой можно способом прерывистой вентиляции — когда вы несколько раз в день на короткий промежуток времени открываете окна. А еще лучше — если есть возможность устроить поперечную вентиляцию, открыв противоположные окна, — рассказали эксперты издания Focus.de. — Правило проветривания зимой можно подвести под формулу «пять на пять». То есть — проветривать пять раз в день по пять минут. Ее вариантом может стать стратегия «3x5» — если вы дома находитесь не постоянно. В этом случае проветривайте утром, когда встаете, вечером, когда возвращаетесь с работы, и последний раз — перед сном.Эксперты советуют ставить таймер, который будет напоминать вам открывать окна каждые несколько часов.Оптимальная влажность— Проветривать нужно обязательно, и еще чаще, если в помещении высокая влажность — выше 60%, — предупреждают эксперты. — Иначе начинают размножаться плесневые грибы и пылевые клещи, которые вызывают развитие аллергических реакций.кандидат медицинских наук, врач-невролог высшей категории, врач-физиотерапевт отеля премиум-класса и медицинского центра Verba Mayr— Когда влажность воздуха в помещении составляет оптимальные 40–60%, то снижается передача вирусов воздушно-капельным путем. Вирусы оседают на поверхности и не могут передвигаться с потоком воздуха, — ранее рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Светлана Вострякова. — При снижении относительной влажности воздуха ниже 40% повышается риск заболеть ОРВИ — так как снижается увлажненность слизистых оболочек глаз и носовой полости, в результате чего на слизистой фиксируются вирусные агенты.