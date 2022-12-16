Врач Волкова назвала 3 явных признака дефицита витамина В12, которые меняют внешность

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Иногда, чтобы заподозрить дефицит того или иного витамина, не всегда нужен результат анализа крови. Некоторые признаки видны даже в зеркале, достаточно внимательно присмотреться к отражению.За уровнем водорастворимого витамина В12 следить важно. Именно он необходим для образования красных кровяных телец — эритроцитов, синтеза РНК и ДНК, поддержки нервной системы.— Этого уже достаточно, чтобы «уважать» В12 со страшной силой, особенно если есть атрофические процессы в желудке, проблемы с перевариванием животной пищи или ее нет вовсе, если есть стресс, — объясняет в своем телеграм-канале акушер-гинеколог Екатерина Волкова.Самый точный способ определить, достаточно ли у вас этого витамина, — сдать анализ крови. Но на все витамины просто так сдавать не будешь — это достаточно дорогое удовольствие. А вот если вы заметите подозрительные симптомы, это уже поторопит вас отправиться в лабораторию. А там подтвердят или опровергнут ваши подозрения.Врач назвала 3 признака нехватки витамина В12, которые можно заметить, если посмотреть в зеркало.1. Цвет кожиОна очень бледная или с желтушным оттенком. Такое состояние кожи связано с недостатком эритроцитов, которые разрушаются, вызывая избыток билирубина в крови — он-то и открашивает кожу в желтоватый оттенок. Не лимонно-желтый, а желтоватый на фоне бледности.2. Постоянная слабостьИли быстрая утомляемость. Здесь тоже виноваты эритроциты, которые переносят кислород к клеткам. А при недостатке кислорода развивается гипоксия — она дает сонливость, одышку и головокружения.3. Воспаление языкаПо-медицински оно называется глоссит, который тоже считается одним из симптомов дефицита В12. Это состояние может сопровождаться:болью в языке,изменением текстуры и цвета языка,зудом во рту,покалыванием в языке.Другие признакиРанее специалисты называли и другие возможные симптомы, которые могут указывать на дефицит витамина В12. Среди них:потеря веса, если вы не сидели на диете;лицевая боль — так, вы можете периодически ощущать боль под глазом или же в районе скул, чаще всего только на одной половине лица;дергающийся глаз — вы можете ощущать как подергивание века, так и сдавливающую боль в глазах. Дело в том, что вокруг наших глазных яблок много нервов, которые реагируют на нехватку этого витамина;покалывание в пальцах рук и ног — оно может появиться в любое время суток, и довольно резко: у человека внезапно возникает неприятное ощущение «иголочек», которое длится несколько минут, а иногда даже несколько часов;вялость и апатия с утра, после пробуждения. Особенно если вы при этом вовремя легли спать и провели в постели минимум 7 положенных часов.Чем опасен дефицит В12Как рассказывал врач-репродуктолог Алексей Шелест, основной запас витамина В12 хранится в печени. Важен тот факт, что он участвует в усвоении железа в ЖКТ, поэтому дефицит витамина способствует развитию железодефицита и железодефицитной анемии. И в этом случае прием препаратов железа не поможет — нужно восполнять дефицит В12.Кроме того, у людей с прогрессирующим дефицитом витамина В12 могут развиваться:депрессия,биполярное расстройство,паническое расстройство,психоз,фобии,деменция.