Плохое ЗРЕНИЕ: 12 неочевидных причин

Надо разобраться, почему у некоторых людей плохое зрение. Если это наследственность, то это одни программы, если паразиты, вирусы, коньюктивит, то другие программы. Если это недостаток питания, то его нужно пополнить. Проверить давление, кровь на сгущение и вязкость, сахарный диабет. Здесь болезни нет, есть только причины.Если вы хотите комплексно подходить к решению проблем зрения, то помните, у нас есть 12 причин.Ольга Бутакова: программа по восстановлению зрения1. Психология. Стресс может явиться причиной потери зрения. При выбросе адреналина нарушается микроциркуляция глаза, возникают любые нейродизфункции. Если человек постоянно нервничает, то у него будут стра­дать многие функции, не только зрение.2. Еда. На зрение может повлиять недостаток бета-каротина, лецитина, селена, витаминов А, Е, С.3. Вода. Сгущение крови и присутствие токсических жидкостей в крови, разрушают структуры глаза.4. Медикаменты. Многие медикаменты нарушают состояние печени. Печень соответственно влияет на зрение.5. Наследственность. Зубы и глаза по наследству не передаются. Передается строение всего скелета. Если зубов много, то глубина глазных впадин будет мелкая. Японцы все в очках, потому что зубы очень сильно развиты и глаз не глубокий, соответственно мышцам очень тяжело. Если у мамы хорошие зубы, то у ребенка может быть ослаблено зрение.6. Движение. Микроциркуляция, шейный остеохондроз, нарушение по­звоночника в любом отделе ведут к нарушению зрения.7. Травмы головы, шеи, глаз, печени ведут к потери зрения.8. Биоэнергетика. Общее состояние.9. Вредные привычки. Читать лежа, в малоосвещенном помещении, носить очки очень темные с дешевыми стеклам и, которые не обладают ультрафиолетовой защитой, читать за едой, в метро.10. Время. Хрусталик обезвоживается и получается катаракта глаза.11. Экология. Нарушается печень, а соответственно и зрение.12. Паразиты. Герпес, хламидии, бета-стрептококк, цитамегаловирус, токсокары на сетчатке глаза.Надо разобраться, почему у некоторых людей плохое зрение. Если это наследственность, то это одни программы, если паразиты, вирусы, коньюктивит, то другие программы.Если это недостаток питания, то его нужно пополнить. Проверить давление, кровь на сгущение и вязкость, сахарный диабет. Здесь болезни нет, есть только причины. Зрение нарушается не от сахарного диабета, а оттого, что сахар крупный и он разрушает мелкие сосуды. Поэтому человек слепнет, а весь сахар оседает в ногах.Программы по восстановлению зрения состоят из следующих пунктов:1. Избавиться от вредных привычек. С этого надо начинать. Это бесплатно.2. Перестать носить дешевые очки.3. Проверить, были ли травмы, исследовать шею, больше двигаться, посмотреть наследственность, исключить медикаменты.4. Начать пить воду.И только после этого давать препараты. Если на­чинать с приема препаратов, а человек будет делать так, как делал до этого, то ничего не изменится. Функция зрения является комплексной. Зрение нельзя отрегулировать просто. Можно чуть-чуть подрезать роговицу, но это для приближения.Если у человека на сетчатке глаза кандида, цитамегаловирус, то ему нужны противовирусные программы. Если в глазу хламидии, вирус герпеса, то нужны противобактериальные, противовирусные программы. Печень вырабатывает бета-каротин. Не будет бета-каротина, будет куринная слепота. Если в печени есть лямблии, то она ничего не выработает.