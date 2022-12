Тренер назвала доступный и приятный способ похудеть

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Прогулки могут стать приятнее, если совмещать их с прослушиванием подкастов, считает персональный тренер Рэйчел Макферсон. Она назвала ходьбу доступным каждому способ похудеть и рассказала, как начать регулярно гулять и не забросить полезную привычку в беседе с Eat This, Not That!Макферсон сослалась на исследование, опубликованное в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes в 2020 году. Согласно его результатам, совмещение занятий спортом с прослушиванием аудиокниг на 10-14 процентов повышает вероятность того, что человек будет заниматься регулярно. Поэтому тренер рекомендовала подобрать интересные книги и подкасты, чтобы сделать прогулки более увлекательными.Чтобы разнообразить прогулки, Рэйчел предложила менять их темп и длительность. Например, в один день можно отправиться на короткую прогулку быстрым шагом, а в другой — увеличить длину маршрута и снизить скорость. При этом важно стремиться к увеличению количества шагов, поскольку организм адаптируется к нагрузке, и она перестает приносить результат.Макферсон порекомендовала несколько раз в неделю выбирать маршруты с горками, чтобы увеличить мышечную активность, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и сжечь больше калорий.«По данным Американского колледжа спортивной медицины, увеличение наклона даже на один процент позволяет человеку весом около 70 килограммов сжигать примерно на 10 калорий больше каждые два километра», — объяснила тренер.В заключении Рэйчел обратила внимание на важность последовательности и постоянства в прогулках. По ее словам, даже плохая погода не должна стать помехой. Она посоветовала выбирать соответствующую погоде одежду или заменять уличные прогулки на хождение по кругу дома. В это время можно просматривать соцсети или разговаривать по телефону.