Невролог Завалко рассказала о роли грелки в повышении качества сна

Как известно, сон является неотъемлемой частью жизни человека. Но зачастую люди испытывают серьезные проблемы со сном. Как рассказала в беседе с изданием «Слово и Дело» врач невролог-сомнолог Ирина Завалко, иногда в подобных случаях на помощь может прийти самая обычная грелка.Грелки представляют собой резервуар из плотной резины, в которую наливали горячую воду. Их давно используют в качестве эффективного средства от радикулита, колик и гайморита.Как отметила Ирина Завалко, важным условием для хорошего сна являются согретые ноги и как раз грелка и может это обеспечить. Причем сейчас спектр таких девайсов достаточно широк. Это и привычные для многих грелки образца СССР, и современные электрические устройства с самоподогревом. Поэтому каждый может выбрать себе подходящий вариант и наслаждаться крепким и здоровым сном.