Невролог Завалко рассказала о роли грелки в повышении качества сна
Грелки представляют собой резервуар из плотной резины, в которую наливали горячую воду. Их давно используют в качестве эффективного средства от радикулита, колик и гайморита.
Как отметила Ирина Завалко, важным условием для хорошего сна являются согретые ноги и как раз грелка и может это обеспечить. Причем сейчас спектр таких девайсов достаточно широк. Это и привычные для многих грелки образца СССР, и современные электрические устройства с самоподогревом. Поэтому каждый может выбрать себе подходящий вариант и наслаждаться крепким и здоровым сном.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий