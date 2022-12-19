Россия столкнулась с опасным гриппом, восходящим к «испанке»

Эпидемия гриппа на пике. Она осложнена циркуляцией коронавируса и свиного гриппа. Особенно опасен такой микст для детей.РИА Новости посвятило объемный материал особенностям нынешней эпидемии гриппа. Ряд опрошенных агентством специалистов поясняют, почему в прошлые несколько лет грипп не давал о себе знать. Просто в конкуренции с ковидом побеждал последний.Теперь коронавирус ослаб, и грипп вернулся, да еще и в опасной форме. Число заболевших в несколько раз больше, чем в прошлом году, 143,6 случая на десять тысяч населения.Опасность еще и в том, что штаммов несколько, а чаще всего встречается свиной (H1N1). Ученые утверждают, что его генеалогические корни восходят к печально известной "испанке", что унесла в 1918-1920 годы десятки миллионов жизней. Потом, уже в чуть менее экстенсивном формате, эта эпидемия возвращалась не раз. 2009 год был особенно тяжелым.Сейчас, когда человек переболел ковидом и организм ослаблен, очень опасно подхватить такой тяжелый грипп. Врачи настоятельно рекомендуют не пытаться переболеть на ногах: осложнения могут быть тяжелыми, даже если сама болезнь протекает в легкой форме.Дети переносят инфекцию тяжелее всех. Есть несколько погибших несовершеннолетних. В нескольких регионах введен карантин.