Врач: тренировка одной мышцы не поможет ускорить метаболизм
По словам врача, такие исследования могут вдохновить людей, не желающих заниматься спортом. Но чудес не бывает, это самообман. Тогда зачем соблюдать диету, тренироваться, зачем нужен фитнес? Подобных сенсационных исследований ежегодно появляется огромное количество, сказал эксперт.
Чтобы похудеть, необходимо следовать диете, контролировать число потребляемых калорий, много двигаться. В этом случае поможет лишь работа над собой, заключил специалист.
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