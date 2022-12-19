Врач: тренировка одной мышцы не поможет ускорить метаболизм

Ученые Хьюстонского университета (США) провели исследование, во время которого выяснили, что можно сжигать калории, сидя на месте. Если тренировать только камбаловидную мышцу голени, поднимая и опуская пятки, то можно ускорить метаболизм и сбросить вес, уверены исследователи. Такие выводы рассчитаны на ленивых людей и не выдерживают критики, сообщил в интервью радио Sputnik спортивный врач Илья Мелехин.По словам врача, такие исследования могут вдохновить людей, не желающих заниматься спортом. Но чудес не бывает, это самообман. Тогда зачем соблюдать диету, тренироваться, зачем нужен фитнес? Подобных сенсационных исследований ежегодно появляется огромное количество, сказал эксперт.Чтобы похудеть, необходимо следовать диете, контролировать число потребляемых калорий, много двигаться. В этом случае поможет лишь работа над собой, заключил специалист.