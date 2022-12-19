Чтобы сберечь здоровье и не спровоцировать зависимость от алкоголя, его следует употреблять в количестве, не превышающем условную норму, констатирует нарколог Василий Шуров.Незадолго до наступления праздничных дней врач Шуров рассказал, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья. Медик подчеркнул, что спиртное действует на организм как токсин, и даже в небольшом количестве оно способно вызывать серьезные нарушения в состоянии и работе внутренних органов.Также специалист отметил, что зависимость от спиртного – алкоголизм – может развиться даже при употреблении слабоалкогольных напитков, которые совершенно не воспринимаются как опасные. Более того, именно такие напитки на практике часто ведут к формированию зависимости, поскольку выпиваются в большом количестве.Шуров объяснил, сколько алкоголя можно выпить без вреда для здоровья.«Чтобы избежать проблем со здоровьем и не «подсесть» на алкоголь, не нужно пить больше условной нормы. К примеру, за час печень перерабатывает 20 граммов этилового спирта, что равняется 150 миллилитрам шампанского или 20 граммам водки», - рассказал нарколог о правильной дозировке телеканалу «360».Медик добавил, что, придерживаясь данного правила, можно избежать похмелья после застолья.