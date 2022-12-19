8 ежедневных правил профилактики инсульта

Для того, чтобы максимально снизить риск инсульта, очень важно заботиться о своем питании и регулярно выполнять физические упражнения, чтобы стимулировать кровообращение.Инсульт — одна из наиболее распространенных причин смерти людей во всем мире. Это также одно из тех заболеваний, от которых чаще страдают женщины, следовательно, мы не должны упускать это из виду.Существует два типа инсульта:ишемический инсульт,кровоизлияние в мозг.Последняя форма более тяжелая и часто сопровождается смертью больного.Мы не можем предотвратить это заболевание на 100%. Оно может поражать людей любого возраста, но когда мы стареем, опасность столкнуться с ним возрастает.Все, что мы можем, — это придерживаться нескольких простых стратегий, которые позволят нам улучшить качество нашей жизни, и попытаться защитить себя от риска перенести инсульт.В сегодняшней статье мы расскажем вам, как защитить себя от инсульта, улучшить самочувствие и вернуть себе здоровье.1. Когда вы в последний раз измеряли давление?Ваш возраст совершенно не важен. Часто накопившийся стресс или напряжение могут привести к тяжелым последствиям.Гипертония вызывает переутомление нашего сердца и артерий, что может привести к тяжелым последствиям, включая инсульт.Если вы не хотите регулярно посещать врача, вы можешь купить тонометр и вести ежедневный учет. Это стоит того.2. Следите за уровнем сахара в кровиКак вы уже знаете, врача нужно посещать регулярно. Чем старше мы становимся, тем более важным становится это правило.Диабет, например, — это лишь одна из возможных причин возникновения инсульта. Из-за того, что организм вырабатывает меньше инсулина, страдают и кровеносные сосуды, и весь наш организм.Не забывайте регулярно посещать своего лечащего врача и проводить диагностику.3. Ешьте продукты, которые помогут вам снизить уровень холестеринаНачиная с 40 лет, мы задумываемся о холестерине. Это тот самый момент, когда нужно принять меры, начать есть здоровую пищу, делать физические упражнения.Холестерин, как вы уже знаете, создает атеросклеротические бляшки, которые препятствуют нормальной циркуляции крови. Это может привести к обструкции (закупорке) артерий, которые ведут к мозгу.Обратите внимание на продукты, которые позволяют снизить уровень холестерина в крови:ГранатЛукОливковое маслоАртишокиБелый чайСемена льнаОрехи4. Уделяйте полчаса — ходьбе, а 20 минут — аэробным упражнениямВыполняйте умеренные физические упражнения, учитывая свои возможности. Если вы страдаете от проблем с коленными суставами, ходите 15 минут в день по плоской поверхности и немного плавай в бассейне, но не до изнеможения.Тем не менее, активный образ жизни — совершенно необходим для профилактики инсульта. Наше тело насыщается кислородом, артерии становятся более эластичными, сердце укрепляется, кровообращение восстанавливается и мозг получает необходимое ему питание.5. Пейте теплую воду с лимоном, чтобы очистить организм и похудетьКак вы уже знаете, поддерживать свой вес в норме очень важно для лечения различных заболеваний. Чтобы не допустить приступа инсульта, очень важно принимать теплую воду с лимоном, которая:Улучшает кровообращениеОчищает организм от токсиновУлучшает здоровье сердца и печениРегулирует уровень холестерина в кровиУкрепляет иммунитетЛучше всего пить теплую воду с соком лимона каждый день натощак. Вот увидите — вы будете чувствовать себя значительно лучше!6. Найдите хобби и бросайте куритьОчень важно запомнить, что табак экспоненциально повышает риск развития инсульта. Это очень опасно. До сих пор миллионы людей во всем мире продолжают курить и не собираются или не могут бросить.Проконсультируйся с врачом, поставьте перед собой цель и выработай стратегию, которая кажется вам полезной. Например, избавиться от зависимости или вредной привычки можно с помощью новых интересов и увлечений:Запишитесь в класс танцев или рисованияНайдите дело, которое захватит вас полностьюЗаключите с собой сделку: если вы сможете не курить два месяца, отправляйтесь в путешествие7. Запомните тревожные признаки, которые указывают на инсультСоблюдение здорового образа жизни очень важно для борьбы с этим заболеванием. Тем не менее, даже те, кто ведет здоровый образ жизни, сохраняют небольшой риск перенести инсульт.Даже если вы еще молоды, очень важно знать симптомы инсульта, потому что так вы сможете спасти жизнь другому человеку.Обратите внимание:Онемение половины тела, вы не можете почувствовать свою рукуЧеловек не может нормально говорить, только косноязычноПоловина лица онемелаЧеловек внезапно испытывает приступ сильной сонливостиСильная головная боль, которая сопровождается рвотой8. Следите за своими мыслями и эмоциямиНе забывайте быть счастливыми каждый день своей жизни. Позитивные эмоции — это основа нашего здоровья, и мы не можем ими пренебрегать.Уделяйте себе больше внимания, сконцентрируйтесь на себе, найдите увлечение, следуйте за своими интересами. Все это позволит вам приобрести новые знания, укрепить здоровье мозга и помочь ему создавать новые нейронные связи.Чем больше площадь нейронной ткани, тем лучше наш мозг защищен от инсульта.Не забывайте улыбаться каждый день и постоянно продолжайте учиться!