Врач объяснила, чем опасна сильная тяга к сладкому
Также, как рассказала врач, не проходящее желание съесть что-то сладкое может возникать при неправильном режиме питания и лишнем весе. Так, когда организм находится в голодном состоянии, его быстрое насыщение обеспечивается за счет сладкого.
Соломатина посоветовала любителям сладкого есть темный шоколад, отметив, что он полезен для профилактики сосудов и улучшает кровообращение.
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