Россиянкам разъяснили, как вернуть сексуальное желание

Секс — это почти неотъемлемая часть жизни человека. Но нередко эта часть исчезает просто потому, что пропадает желание. Это может случаться как у мужчин, так и женщин. Нередко бывает такое, что длительное отсутствие сексуального желания у женщин может быть звоночком о нарушении здоровья в целом. Гинеколог Елена Силантьева рассказала, что предшествует уменьшению либидо у представительниц прекрасного пола и как это исправить.«Женская сексуальность подразумевает тесную взаимосвязь психологического и органического. Потому такая психологическая, казалось бы, проблема, как отсутствие сексуального желания, неизбежно будет сопровождаться целым рядом органических проявлений. Но это можно уложить в понятие "сексуальная неудовлетворённость", следуя букве поставленного вопроса», — рассказала доктор.По словам Силантьевой, даже единичная неудовлетворённость обязательно отзовётся в следующий раз. как минимум ожидания от близости уже могут быть негативными. От этого либидо постепенно падает.Собеседница издания рассказала, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даже рассматривает «неудовлетворённость сексуальной функцией» как фактор снижения качества жизни женщины.Кроме того, на либидо очень отражаются и психологические потрясения. По словам врача, хронический стресс приводит к снижению полового влечения. Различные негативные воспоминания постепенно закрепляются как патологический сексуальный стереотип. Так что важно выявить и вовремя приступить к лечению недугов, которые могут снижать либидо.Что же делать тем, кто не хочет распрощаться со своей сексуальной жизнью раньше времени? В первую очередь нужно исключить причины, которые связаны с какими-либо общими или гинекологическими заболеваниями, приёмом некоторых лекарств, гормональным дисбалансом.«В подобных ситуациях требуется помощь профильного специалиста. Не менее важно разобраться в психологических нюансах — межличностных отношениях в паре, социокультурных особенностях пациентки», — сказала Силантьева.К тому же для сохранения либидо полезен здоровый образ жизни. Например, нужно долго спать, соблюдать богатую афродизиаками диету, необходима физическая активность и тренировка мышц тазового дна.