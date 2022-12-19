Кому нельзя принимать ванну: объясняет врач
Медик рассказала в интервью, кому противопоказано принимать ванну. Юзуп отметила, что дети, пожилые люди, а также беременные женщины не должны находиться в ванне с горячей водой.Кроме того, горячая ванна под запретом для людей с болезнями сердца.
«В горячей воде тело быстро нагревается, и механизмы естественного охлаждения организма не срабатывают. При этом увеличивается частота сердечных сокращений и пульс, создается дополнительная нагрузка на сердце», - объяснила Ирина Юзуп изданию «Спорт-экспресс».
Гипотоникам эта гигиеническая процедура также противопоказана. Специалист уточнила, что в атмосфере горячей воды и пара происходит расширение сосудов. В результате без того низкое давление может понизиться еще больше – человеку это грозит потерей сознания.
Среди других нарушений, способных сделать прием горячей ванны опасным для человека, врач выделила следующие:
повышенная температура тела
тромбоз
варикозное расширение вен
заболевания дыхательных путей, туберкулез,
гинекологические заболевания, вызванные инфекцией.
Ирина Юзуп добавила, что частое принятие ванны высушивает кожу, лишая ее естественного жирового слоя, обеспечивающего защиту. Вместе с этим ослабевает и иммунитет.
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