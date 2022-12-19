Что положить в домашнюю аптечку, чтобы быть готовым ко всему

Чтобы аптечка всегда была под рукой, необходимо правильно организовать хранение лекарств. Для них нужно выделить пластиковую коробку, контейнер, который плотно закрывается и не пропускает солнечный свет. Большая часть лекарств боится яркого света и требует комнатной температуры хранения. Поэтому коробку нужно поставить в шкафчик, чтобы в случае необходимости легко достать. Для лекарств опасна высокая влажность, хранить их в ванной комнате не рекомендуется.Состав аптечки индивидуален в каждом доме, но существуют определенные группы препаратов, которые должны быть у каждого человека под рукой.Перевязочные и расходные материалыЭто всё, что может потребоваться при порезах, мозолях, ожогах и других подобных травмах:пластыри разных размеров;бинт;маленькие, средние и большие стерильные марлевые салфетки;жгут для остановки кровотечения;антисептик для промывания ран;стерильный физиологический раствор;антисептик для промывания глаз;анилиновые красители (бриллиантовый зелёный, метиленовый синий, фукорцин);спиртовые салфетки;санитайзер для рук;эластичный бинт на случай растяжений или ушибов;вата;стерильные иглы;шприцы разных объёмов;резиновые перчатки;мазь с антибиотиком;заживляющая мазь;мазь с гепарином от синяков;препараты пантотеновой кислоты в спрее от ожогов;противоожоговые салфетки;охлаждающие пакеты (или гелевые подушки для охлаждения, но их нужно хранить в морозилке);антисептические повязки;жидкий пластырь.Не обязательно собирать весь список, смотрите по своим потребностям.ОбезболивающиеДля обезболивания понадобятся какие?то безрецептурные нестероидные противовоспалительные средства и спазмолитики.Нестероидные противовоспалительные средстваНПВС принимают при суставной, головной, зубной, менструальной и других видах болей, также они помогут сбить температуру. Обычно это средства на основе парацетамола или ибупрофена. Они могут быть в виде таблеток или капсул, а если у вас есть дети, то понадобится также лекарство в форме сиропа. Кроме того, НПВС бывают в виде кремов и мазей, ими пользуются при растяжениях, ушибах и других травмах.А вот ацетилсалициловая кислота не лучший вариант обезболивающего хотя бы потому, что детям, людям с аллергией и проблемами со свёртываемостью её пить нельзя. Но держать её в аптечке всё-таки стоит, потому что она может спасти жизнь взрослому человеку.Если вдруг появилась сильная необъяснимая боль в груди, которая может быть сердечным приступом, нужно вызвать скорую и разжевать таблетку ацетилсалициловой кислоты. Она поможет кровоснабжению в сердце и уменьшит риск смертиСпазмолитикиСпазмолитики расслабляют гладкие мышцы во внутренних органах, поэтому помогают при коликах и спазмах. Например, при боли в желудке, кишечнике или повышении тонуса матки. К этой группе относятся препараты на основе дротаверина.Средства от простудыКроме перечисленных выше жаропонижающих НПВС, при простуде желательно иметь и другие препараты. Они не помогут выздороветь быстрее, но могут немного улучшить состояние.Раствор для промывания носаОбычно это стерильные солевые растворы, которые смывают возбудителей заболеваний и слизь. Они могут быть в форме спрея или капель для новорождённых.Сосудосуживающие от насморкаДеконгестанты в спреях и каплях для носа, например на основе оксиметазолина, облегчают заложенность и улучшают состояние. Помните, что их нельзя использовать больше 5 дней. Дальше может развиться привыкание и без них нос дышать совсем не будет.Леденцы для горлаСосание леденцов от кашля может успокаивать першение в горле. В принципе, необязательно использовать аптечные средства, подойдут и обычные сосательные конфеты с ментолом.Сиропы от кашляЭто могут быть разжижающие мокроту препараты или средства, которые подавляют кашлевой рефлекс. Они тоже не лечат, но могут облегчить состояние.Если вы хотите дать ребёнку до 6 лет сироп от кашля или другое средство от простуды, сначала проконсультируйтесь с педиатром. Даже если лекарство безрецептурноеЛекарства от аллергииЧтобы облегчить аллергию, нужно прервать контакт с аллергеном. Но можно также принять лекарства, которые ускорят исчезновение неприятных проявлений.Антигистаминные препаратыБезрецептурные антигистаминные препараты могут облегчить симптомы аллергии. Есть средства, вызывающие сонливость, например на основе хлоропирамина или клемастина, и те, которые не вызывают, на основе цетиризина, дезлоратадина, левоцетиризина и других веществ. Обязательно учитывайте это, если вы водите машину или работаете на должности, сопряжённой с высоким риском травмы.Для детей можно использовать антигистаминные в каплях.Искусственная слезаЕсли при аллергии часто зудят глаза или кажутся слишком сухими после приёма антигистаминных, то можно закапать их искусственной слезой. Она абсолютно безвредна и помогает снять неприятные симптомы.Противозудные средстваЭто может быть болтушка на основе цинка или каламина. Также понадобится антигистаминный гель и успокаивающий крем, например, с календулой или алоэ.Стероидная мазьНапример, на основе мометазона, бетаметазона и тому подобного. Они могут помочь при лёгкой сыпи или раздражении. Также можно использовать комбинированные мази, в которых к тому же есть антибактериальный и противогрибковый компоненты.Старайтесь не наносить их на лицо и на область гениталий без консультации с врачом, а также не назначайте их самостоятельно детям.Экстренные лекарства от анафилактического шокаОсобенно они важны тем людям, у кого уже были подобные приступы. Подойдёт адреналин или автоматические инжекторы с эпинефрином. Учтите, что последние не зарегистрированы в России, поэтому купить их здесь не получится. Любые экстренные средства должен назначать врач, он же научит ими пользоваться.Средства при проблемах с желудочно-кишечным трактомЧасто проблемы с желудочным трактом требуют консультации у врача, но опять же можно немного помочь себе до получения медицинской помощи.ЭнтеросорбентСорбенты нужны для того, чтобы связывать токсины в кишечнике и выводить их из организма. Поэтому они помогают при отравлениях и кишечных инфекциях. Самый известный сорбент в СНГ — активированный уголь. Но сейчас на рынке есть более современные препараты, например на основе кремния.Средство от изжогиДаже у здоровых людей может появиться изжога. На этот случай лучше иметь в аптечке средства, которые связывают кислоту и защищают желудок и пищевод от повреждения. Но если вы вынуждены пить их регулярно, то, скорее всего, вам пора к гастроэнтерологу.Раствор для регидратацииПри рвоте и диарее есть риск обезвоживания, поэтому жидкость нужно восполнять. Поскольку организм теряет не только воду, просто пить недостаточно. На случай отравления или инфекции нужно иметь порошок для приготовления раствора электролитов — это ионы, которые есть в нашем организме. Они поддержат водно?солевой баланс.Мягкое слабительноеСлабительное может быть в виде свечей или микроклизм. Обычно они не всасываются, поэтому их можно применять с первых дней жизни.Лекарство от диареиВообще, лучше не пользоваться препаратами от диареи. Диарея — это способ организма избавиться от чего?то вредного для него, например, от токсинов и возбудителей инфекций. Так что очевидно, что лучше им выйти с калом, чем попасть в кровь. Но если вы хотите добавить на экстренный случай препараты лоперамида, то хотя бы не принимайте их без консультации с врачом.Лекарства от хронических заболеванийЕсли у вас есть хронические заболевания и вы постоянно или периодически принимаете какие?то лекарства, то они тоже должны быть в вашей аптечке. Для гипертоников это будут средства от криза, для людей со стенокардией — лекарства, улучшающие кровоток в сердце, а для онкологических больных — противорвотные и рецептурные обезболивающие. В таком случае комплект медикаментов вы согласуете со своим лечащим врачом.Вспомогательные средстваЭти предметы лучше положить в аптечку, чтобы не искать в случае необходимости по всему дому:градусник;тонометр;пульсоксиметр;ножницы;пинцет;шпатель или ложка;фонарик;плёнка с клапаном для искусственного дыхания;бумага для записей;ручка и фломастер, чтобы подписать время наложения жгута или записать что?то важное;номера телефонов экстренных служб, особенно если аптечкой могут воспользоваться школьники;памятки по оказанию первой помощи, где нужно записать порядок действий в чрезвычайной ситуации — в панике знания куда?то пропадают, поэтому полагаться на память не стоит.Не забывайте регулярно проверять сроки годности медикаментов и заряд батареек в приборах. Храните лекарства в сухом прохладном месте подальше от детей.