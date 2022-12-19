Что положить в домашнюю аптечку, чтобы быть готовым ко всему
Состав аптечки индивидуален в каждом доме, но существуют определенные группы препаратов, которые должны быть у каждого человека под рукой.
Перевязочные и расходные материалы
Это всё, что может потребоваться при порезах, мозолях, ожогах и других подобных травмах:
пластыри разных размеров;
бинт;
маленькие, средние и большие стерильные марлевые салфетки;
жгут для остановки кровотечения;
антисептик для промывания ран;
стерильный физиологический раствор;
антисептик для промывания глаз;
анилиновые красители (бриллиантовый зелёный, метиленовый синий, фукорцин);
спиртовые салфетки;
санитайзер для рук;
эластичный бинт на случай растяжений или ушибов;
вата;
стерильные иглы;
шприцы разных объёмов;
резиновые перчатки;
мазь с антибиотиком;
заживляющая мазь;
мазь с гепарином от синяков;
препараты пантотеновой кислоты в спрее от ожогов;
противоожоговые салфетки;
охлаждающие пакеты (или гелевые подушки для охлаждения, но их нужно хранить в морозилке);
антисептические повязки;
жидкий пластырь.
Не обязательно собирать весь список, смотрите по своим потребностям.
Обезболивающие
Для обезболивания понадобятся какие?то безрецептурные нестероидные противовоспалительные средства и спазмолитики.
Нестероидные противовоспалительные средства
НПВС принимают при суставной, головной, зубной, менструальной и других видах болей, также они помогут сбить температуру. Обычно это средства на основе парацетамола или ибупрофена. Они могут быть в виде таблеток или капсул, а если у вас есть дети, то понадобится также лекарство в форме сиропа. Кроме того, НПВС бывают в виде кремов и мазей, ими пользуются при растяжениях, ушибах и других травмах.
А вот ацетилсалициловая кислота не лучший вариант обезболивающего хотя бы потому, что детям, людям с аллергией и проблемами со свёртываемостью её пить нельзя. Но держать её в аптечке всё-таки стоит, потому что она может спасти жизнь взрослому человеку.
Если вдруг появилась сильная необъяснимая боль в груди, которая может быть сердечным приступом, нужно вызвать скорую и разжевать таблетку ацетилсалициловой кислоты. Она поможет кровоснабжению в сердце и уменьшит риск смерти
Спазмолитики
Спазмолитики расслабляют гладкие мышцы во внутренних органах, поэтому помогают при коликах и спазмах. Например, при боли в желудке, кишечнике или повышении тонуса матки. К этой группе относятся препараты на основе дротаверина.
Средства от простуды
Кроме перечисленных выше жаропонижающих НПВС, при простуде желательно иметь и другие препараты. Они не помогут выздороветь быстрее, но могут немного улучшить состояние.
Раствор для промывания носа
Обычно это стерильные солевые растворы, которые смывают возбудителей заболеваний и слизь. Они могут быть в форме спрея или капель для новорождённых.
Сосудосуживающие от насморка
Деконгестанты в спреях и каплях для носа, например на основе оксиметазолина, облегчают заложенность и улучшают состояние. Помните, что их нельзя использовать больше 5 дней. Дальше может развиться привыкание и без них нос дышать совсем не будет.
Леденцы для горла
Сосание леденцов от кашля может успокаивать першение в горле. В принципе, необязательно использовать аптечные средства, подойдут и обычные сосательные конфеты с ментолом.
Сиропы от кашля
Это могут быть разжижающие мокроту препараты или средства, которые подавляют кашлевой рефлекс. Они тоже не лечат, но могут облегчить состояние.
Если вы хотите дать ребёнку до 6 лет сироп от кашля или другое средство от простуды, сначала проконсультируйтесь с педиатром. Даже если лекарство безрецептурное
Лекарства от аллергии
Чтобы облегчить аллергию, нужно прервать контакт с аллергеном. Но можно также принять лекарства, которые ускорят исчезновение неприятных проявлений.
Антигистаминные препараты
Безрецептурные антигистаминные препараты могут облегчить симптомы аллергии. Есть средства, вызывающие сонливость, например на основе хлоропирамина или клемастина, и те, которые не вызывают, на основе цетиризина, дезлоратадина, левоцетиризина и других веществ. Обязательно учитывайте это, если вы водите машину или работаете на должности, сопряжённой с высоким риском травмы.
Для детей можно использовать антигистаминные в каплях.
Искусственная слеза
Если при аллергии часто зудят глаза или кажутся слишком сухими после приёма антигистаминных, то можно закапать их искусственной слезой. Она абсолютно безвредна и помогает снять неприятные симптомы.
Противозудные средства
Это может быть болтушка на основе цинка или каламина. Также понадобится антигистаминный гель и успокаивающий крем, например, с календулой или алоэ.
Стероидная мазь
Например, на основе мометазона, бетаметазона и тому подобного. Они могут помочь при лёгкой сыпи или раздражении. Также можно использовать комбинированные мази, в которых к тому же есть антибактериальный и противогрибковый компоненты.
Старайтесь не наносить их на лицо и на область гениталий без консультации с врачом, а также не назначайте их самостоятельно детям.
Экстренные лекарства от анафилактического шока
Особенно они важны тем людям, у кого уже были подобные приступы. Подойдёт адреналин или автоматические инжекторы с эпинефрином. Учтите, что последние не зарегистрированы в России, поэтому купить их здесь не получится. Любые экстренные средства должен назначать врач, он же научит ими пользоваться.
Средства при проблемах с желудочно-кишечным трактом
Часто проблемы с желудочным трактом требуют консультации у врача, но опять же можно немного помочь себе до получения медицинской помощи.
Энтеросорбент
Сорбенты нужны для того, чтобы связывать токсины в кишечнике и выводить их из организма. Поэтому они помогают при отравлениях и кишечных инфекциях. Самый известный сорбент в СНГ — активированный уголь. Но сейчас на рынке есть более современные препараты, например на основе кремния.
Средство от изжоги
Даже у здоровых людей может появиться изжога. На этот случай лучше иметь в аптечке средства, которые связывают кислоту и защищают желудок и пищевод от повреждения. Но если вы вынуждены пить их регулярно, то, скорее всего, вам пора к гастроэнтерологу.
Раствор для регидратации
При рвоте и диарее есть риск обезвоживания, поэтому жидкость нужно восполнять. Поскольку организм теряет не только воду, просто пить недостаточно. На случай отравления или инфекции нужно иметь порошок для приготовления раствора электролитов — это ионы, которые есть в нашем организме. Они поддержат водно?солевой баланс.
Мягкое слабительное
Слабительное может быть в виде свечей или микроклизм. Обычно они не всасываются, поэтому их можно применять с первых дней жизни.
Лекарство от диареи
Вообще, лучше не пользоваться препаратами от диареи. Диарея — это способ организма избавиться от чего?то вредного для него, например, от токсинов и возбудителей инфекций. Так что очевидно, что лучше им выйти с калом, чем попасть в кровь. Но если вы хотите добавить на экстренный случай препараты лоперамида, то хотя бы не принимайте их без консультации с врачом.
Лекарства от хронических заболеваний
Если у вас есть хронические заболевания и вы постоянно или периодически принимаете какие?то лекарства, то они тоже должны быть в вашей аптечке. Для гипертоников это будут средства от криза, для людей со стенокардией — лекарства, улучшающие кровоток в сердце, а для онкологических больных — противорвотные и рецептурные обезболивающие. В таком случае комплект медикаментов вы согласуете со своим лечащим врачом.
Вспомогательные средства
Эти предметы лучше положить в аптечку, чтобы не искать в случае необходимости по всему дому:
градусник;
тонометр;
пульсоксиметр;
ножницы;
пинцет;
шпатель или ложка;
фонарик;
плёнка с клапаном для искусственного дыхания;
бумага для записей;
ручка и фломастер, чтобы подписать время наложения жгута или записать что?то важное;
номера телефонов экстренных служб, особенно если аптечкой могут воспользоваться школьники;
памятки по оказанию первой помощи, где нужно записать порядок действий в чрезвычайной ситуации — в панике знания куда?то пропадают, поэтому полагаться на память не стоит.
Не забывайте регулярно проверять сроки годности медикаментов и заряд батареек в приборах. Храните лекарства в сухом прохладном месте подальше от детей.
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