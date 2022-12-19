Терапевт Алайя рассказал, что за процедура «озонотерапия» и кому она подходит

Метод озонотерапии появился очень давно, и в наши дни медики по всему миру используют газ для лечения огромного перечня заболеваний. Но в большинстве случаев — в составе основной терапии.В последние несколько лет в перечнях услуг некоторых медицинских и косметических клиник появилась новая процедура — озонотерапия. Правда, по сути, ничего нового в ней нет.Малоизвестный до недавнего времени метод физиотерапии на самом деле имеет почти полуторавековую историю научных исследований и клинического применений, однако сравнительно недавно начал быстро набирать популярность: озонотерапию назначают для снятия болевых синдромов, ускорения восстановления пациентов, в сфере красоты. Но во всех случаях в основе лежит необычное позитивное воздействие на организм человека природного газа — озона.О том, как с помощью озона можно спасти человека от опасной болезни или просто омолодить, рассказывает терапевт, озонотерапевт, кандидат медицинских наук Ийри Алайя.Заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС), врач-гастроэнтеролог, диетолог, терапевт, озонотерапевт, кандидат медицинских наукОчень активный газОзон — это, по сути, активная форма кислорода, которая получается при контакте обычного О2 с электричеством высокого напряжения, в результате чего к молекуле присоединяется еще один атом кислорода.Третий атом, находясь в состоянии возбуждения, радикально меняет «характер» привычного кислорода: газ становится активным, реакционноспособным, неустойчивым. Именно способность к высвобождению «энергичного» третьего атома определяет необычные свойства озона.В природе озон образуется при вспышках молний; нам всем знаком его специфический запах — свежести после грозы и сильного дождя. В клиниках озон производят в специальных установках при помощи электроразрядов.Полтора века историиПервые попытки использовать озон в медицинских целях предпринимались почти 150 лет назад: еще во второй половине XIX века Медицинская ассоциация штата Флорида, США, признавала бактерицидные свойства этого газа. После того как в 1896 году Никола Тесла запатентовал первый генератор озона, в моду вошло озонирование масел и дистиллированной воды.Уже к началу Второй мировой войны врачи немало знали об оздоровительном воздействии газа на пациентов с анемией, туберкулезом, заболеваниями органов дыхания, ожогами и гнойными ранами.Однако после войны интерес к чудодейственному газу на несколько десятилетий был вытеснен антибиотиками. Когда к началу 1970-х годов стало ясно, что антибиотики не способны в полной мере решить проблему гнойно-септических заболеваний, а их побочные эффекты порой превышают пользу, озонотерапия вновь оказалась в центре внимания: ее клиническое применение начали разрабатывать на новом научном и техническом уровне. В настоящее время метод широко используется в мире, особенно в Германии, Швейцарии, на Кубе, в Италии, Франции, США.В 2009 году была учреждена Международная федерация по озонотерапии, в которую вошла и Россия. В нашей стране изучение особых свойств озона велось практически параллельно с Европой, порой — с опережением. Именно у нас, в Нижнем Новгороде, зародилась необычная на первый взгляд идея — включить озон в протокол мероприятий по защите миокарда от ишемии в период кардиохирургических вмешательств. И до сих пор Россия лидирует в применении озонотерапии в кардиохирургииЧто умеет озон?Показания для озонотерапии как самостоятельного метода или в комплексном лечении пациентов исчисляются десятками. На 6-й Международной конференции в США был принят список из 33 основных заболеваний, успешно поддающихся лечению озоном. Вот неполный перечень показаний для лечения озоном, признанный мировым сообществом специалистов: СПИД, раковые опухоли, лейкемия, цирроз печени, гангрена, сердечно-сосудистые заболевания, лишай, гепатит, артериосклероз, артриты, все типы аллергии, проктиты, колиты, простатит, ожоги, язвы, открытые раны, экземы, грибковые инфекции. Это не означает, что во всех случаях озонотерапия помогает, и важно подчеркнуть, что она используется в составе основного лечения, после назначения врача.Помимо того что озон является одним из мощнейших антисептиков, он благотворно влияет на работу разных систем организма человека. От терапии озоном могут повышаться иммунитет, улучшаться кровоснабжение и обмен веществ, уменьшаться болевой синдром, нормализоваться гормональный фон.В качестве иммуномодулятора курс озона способен заменить ежегодную прививку от гриппа. У нас есть пациенты, которые на протяжении нескольких лет проходят курс для профилактики сезонных вирусных заболеваний. Озон ускоряет восстановление после операций, пневмоний и вирусных инфекций. Метод показал себя во время пандемии COVID-19 — он нормализовал работу легких у пациентов, перенесших коронавирус.Озон помогает избавиться от аллергий и проблем кожи, в том числе — вызванных бактериями и грибками. Он показан при хронических заболеваниях внутренних органов (болезнях желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, гинекологических и урологических заболеваниях), при вялотекущих хронических инфекциях, при сахарном диабете.Озон способен улучшать периферическое артериальное кровообращение, восполняя нехватку кислорода в крови. Поэтому его также можно использовать в составе терапии при лечении нарушений мозгового кровообращения, болезней сердца и гипертонии.Врачи-неврологи нередко назначают курс озона после инсульта, при хронической ишемии мозга. Озонотерапия снижает болевые ощущения при остеохондрозах, головных болях и мигренях, менструациях, диабетической полинейропатии.Она дает эффект устойчивого прилива сил и помогает людям, страдающим от синдрома хронической усталости, или тем, кому надо поддерживать работоспособность при повышенных умственных и физических нагрузках.Отдельная история — применение озонотерапии в косметологии. Здесь тоже нашлось широкое поле деятельности для активного газа. Он помогает сбросить лишний вес, расщепляя жиры в местах, откуда они не хотят уходить в процессе похудения. Он сглаживает рубцы, ожоги, шрамы и прочие неровности на коже и помогает избавиться от последствий многих кожных заболеваний, включая псориаз. Он имеет омолаживающий эффект: благодаря озонотерапии, кожа наполняется кислородом, обновление поверхностного слоя ускоряется, морщины заметно уменьшаются.Как проходит лечение?Процедуры озонотерапии очень разнообразны, и в зависимости от диагноза и поставленных задач врач определяет, каким именно способом воздействовать с помощью озона на организм пациента.При гастритах, колитах, язвенной болезни гастроэнтеролог может рекомендовать пить озонированную воду. При различных дерматологических проблемах и болезнях суставов озонокислородная смесь применяется наружно: ею наполняют специальный пакет, в который пациент погружает больную руку или ногу. Еще одна целительная субстанция для наружного применения — это озонированные масла, которыми смазывают пораженные участки кожиДвойного эффекта врач добивается при ректальных инсуффляциях (вдуваниях) озононокислородной смеси: процедура может благотворно воздействовать как на кишечник, снимая воспаление и улучшая микрофлору, так и на организм пациента в целом. Смесь, быстро всасываясь в толстом кишечнике, повышает уровень кислорода в крови, оказывая общее метаболическое и детоксицирующее действие.Но, пожалуй, наиболее часто озонокислородная смесь вводится при помощи инъекций (внутримышечно и внутрикожно) или капельниц (внутривенно).Помимо озонированного физраствора, внутримышечно пациенту может вводиться его собственная венозная кровь, обогащенная озоном. Такая процедура называется малая аутогемотерапия (МАГТ), она обладает сильным иммуномодулирующим эффектом.Кому озон не подойдетИз приведенного выше длинного перечня заболеваний и состояний, при которых озонотерапия оказывает благотворное воздействие, может показаться, что методика подходит практически всем. Это не так. Международным профессиональным сообществом озонотерапевтов определен четкий перечень противопоказаний. К ним относятся:дефицит глюкоза-6-фосфатдегидрогеназы;токсический гипертиреоз;серьезные нарушения свертываемости крови;тяжелая сердечно-сосудистая нестабильность;острая алкогольная интоксикация;инфаркт миокарда в острой стадии;массивное кровотечение;судорожные состояния.Как часто возникают осложнения и побочные эффекты от лечения озоном? На этот вопрос ответили еще в 1980 году немецкие ученые: в ходе исследования установили, что частота побочных эффектов составляет 0,000005 на процедуру, так что методика может считаться практически безвредной. И до сих пор их выводы не опровергнуты.