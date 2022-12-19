Эти 6 популярных овощей помогут согнать даже самый упрямый жир на животе

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Совсем не обязательно мучить себя тренировками и диетами, морить голодом. Результата можно добиться, если изменить свои пищевые привычки и добавить в рацион некоторые продукты.Живот, бока и бедра — самые проблемные зоны у большинства женщин. Именно там чаще всего копится лишний жир, на боках появляются «ушки», от которых не так-то легко избавиться.Если вы решили заняться своей фигурой, то запомните: похудение — это плавный процесс, невозможно «за 10 дней скинуть 5 кг без вреда для здоровья», как обещают некоторые диеты. Чтобы вес не вернулся, нужно приучать себя к новым пищевым привычкам и не забывать про физическую активность — так вы будете с большей вероятностью тратить больше калорий, чем потребляете.По словам диетологов, ваш верный союзник в похудении — овощи. Это вовсе не значит, что ваше меню теперь должно состоять только из них. Достаточно добавлять сырые и тушеные овощи к основным блюдам, в качестве, например, гарнира.Рассказываем, какие из них лучше всего борются с жиром на животе.СвеклаСвекла в России — один из самых популярных корнеплодов. Ее добавляют в борщ, различные салаты, мясные блюда. В свекле очень много клетчатки, марганца, железа, витаминов А и С, кальция, фосфора. Она помогает продлить чувство сытости, насыщает организм полезными веществами, которые благоприятно влияют на метаболизм.Кстати, есть этот овощ каждый день очень даже полезно. Одна порция сырой свеклы (чуть больше 130 граммов) содержит 3,8 грамма клетчатки (при норме в день около 30 граммов). Клетчатка снижает уровень холестерина и надолго блокирует голод. Также свекла стимулирует рецепторы кишечника, благодаря этому достигается слабительный эффект.Капуста кейлВ этом листовом зеленом овоще много питательных веществ: витаминов А, К, С и В6, а также марганца, меди и калия. Плюс ко всему в капусте содержатся белок и клетчатка — это как раз то, что нужно для стройной фигуры.Капуста кейл также помогает нашему иммунитету и улучшает пищеварение. Отличная здоровая привычка — добавлять в любое блюдо мелко порубленные ароматные листочки пряностей и листы салата. Если вы не любите кейл, то это не страшно: замените ее любой другой капустой. Пользы будет не меньше.ШпинатЛисточки шпината можно добавлять в суп, гарниры, салаты, класть на бутерброды или даже готовить из них смузи (вместе с бананом и киви, например). Листовая зелень не только хорошо «плавит» лишний жир. Она также богата витаминами группы В, фолиевой кислотой, лютеином и бета-каротином.Полезные вещества в составе зелени работают как антиоксиданты. А фолиевая кислота вместе с витамином В снижают количество гомоцистеина, отложения которого с возрастом ослабляют память и приводят к болезни Альцгеймера.Красный болгарский перецЭто универсальный овощ с естественной сладостью, который отлично подходит для жарки, салата или гарнира.— Болгарский перец — идеальный овощ для диеты стройности. Он низкокалорийный, богат питательными веществами, а также помогает продлить чувство сытости после еды. Эта комбинация убережет вас от переедания в течение остального дня. Благодаря содержанию клетчатки и капсаицина красный болгарский перец также способствует сжиганию лишнего жира, — пояснила диетолог Триста Бест.БрокколиЭтот овощ любят далеко не все, и очень зря, говорят диетологи. Так, например, только одна порция брокколи содержит 10% от рекомендуемой суточной нормы потребления клетчатки, которая необходима для эффективного переваривания пищи и питания полезных бактерий, находящихся в кишечнике.Помимо этого брокколи помогает:бороться с воспалением в организме;укрепить сосуды;похудеть;отодвинуть старость;укрепить иммунитет;защитить от слабоумия.Чем именно полезен этот овощ и как его можно вкусно приготовить?Морковь— Этот овощ уникален своей способностью уменьшать жир на животе, поскольку он ускоряет обмен веществ в организме, — говорит Триста Бест.Тут стоит упомянуть термогенный эффект пищи (TEF) — это количество калорий, которое еда заставляет организм сжигать во время переваривания. Поскольку морковь имеет твердую текстуру, она имеет высокий TEF, следовательно, заставляет организм усиленно трудиться. Так что погрызть морковку в течение дня — это верный путь к стройности!