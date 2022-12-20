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Людям, предрасположенным к повышенному уровню сахара в крови, нужно с осторожностью есть мандарины, предупредили в Роскачестве.Специалисты ведомства заявили, что мандарины могут быть вредны из-за высокого содержания фруктозы. В частности, их вредно есть большими порциями – в особенности, тем, кто уже имеет предиабет или диабет.«В цитрусовых содержится много фруктозы – 7 граммов в «клементине» и около 6 граммов в мандарине», - проинформировали эксперты.Медики напомнили, что общее количество сахара, который человек употребляет за сутки, не должно превышать 50 граммов (многие диетологи рекомендуют ориентироваться на более скромную цифру). Злоупотребление сахаром перегружает поджелудочную железу и способствует развитию инсулинорезистентности, с которой связано развитие диабета и других проблем со здоровьем.Кроме того, мандарины могут провоцировать неприятные симптомы у аллергиков, а также у людей с чувствительным желудком.«Салициловая кислота, содержащаяся в мандаринах, вызывает расширение капилляров и может раздражать слизистую желудка», - объяснили в Роскачестве.Специалисты резюмировали, что предельное количество мандаринов для взрослых людей составляет пять штук (за день), для детей – две штуки.