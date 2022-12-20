Мигрень: почему болит голова и что с этим делать

Правда, мигрень может вызвать инсульт? Всё самое новое о профилактике и лечении: чем мигрень отличается от обычной головной боли? Можно ли её вылечить раз и навсегда? И правда ли, что её провоцирует метеозависимость?Мигрень — одно из самых мучительных состояний, сопровождающихся головной болью. Как её опознать, предотвратить и остановить?Как отличить приступ мигрени от обычной головной боли?Форм головной боли очень много, и все они делятся на две основные категории: первичные головные боли (само неврологическое заболевание проявляется головной болью) и вторичные головные боли от какого-то другого заболевания (инфекции, опухоли, травмы, сосудистое поражение и так далее). Мигрень – это первичная головная боль. Как правило, это интенсивная боль, которая длится несколько часов, характерны пульсация, тошнота, непереносимость яркого света и звуковЧто говорит современная наука: почему возникает мигрень?Это каскад биохимических и электрических событий в головном мозге. При этом структурно мозг никак не поврежден. То есть при мигрени в норме сосуды, нормальное строение мозга. И самое главное, к чему привело понимание механизмов развития мигрени, – это то, что есть некие вещества, которые передают информацию о боли при мигрени. В частности, CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид) – это белок, которого при мигрени выделяется слишком много в мозге, и это вызывает головную боль. 3А генетика тут имеет значение?Конечно, мигрень – это на 60% генетика, на 40% внешние факторы. Стрессовые события, тревожность, депрессия – это мощнейшие провокаторы мигрени, нарушения сна. У женщин это еще и колебания гормонов. С метеозависимостью – спорный вопрос, потому что нельзя отрицать, что у очень многих людей мигрень провоцируется переменой погоды. С другой стороны, мы знаем, что изменения атмосферного давления даже у пациентов с мигренью не способны вызвать такие нарушения, чтобы это привело к головной боли. Тем не менее, этот вопрос изучается. Есть гипотеза, что перемещение воздушных масс с разным содержанием кислорода, с разным составом запускает приступ мигрени, но не само давление. Потому что, например, в самолете давление снижается гораздо ниже, чем при перепадах погоды, но приступ мигрени возникает не у всех.А алкоголь может вызвать приступ мигрени?Здесь возможны два варианта. Если перебрать с алкоголем, то может появиться головная боль как токсическая реакция. Но алкоголь может быть и триггером, пусковым фактором мигреней, и особенно редкого вида головной боли – кластерной головной боли. Очень часто он запускает ее.Эксперты различают приступ мигрени и мигренозный статус. В чем разница?Приступ мигрени может продолжаться максимум трое суток. Если приступ длится больше трех дней, то мы считаем это мигренозным статусом. В прогностическом отношении это говорит о том, что мигрень приняла агрессивное течение, что неправильно купируется приступ и мигрень требует профилактики. Поэтому если человек стал замечать, что у него приступы затягиваются более чем на три дня, то обязательно нужно рассматривать лечение, направленное на снижение частоты этих приступов.Как лечат мигрень?Существует два типа подходов – стратифицированный и пошаговый. Если у пациента, например, легкая или умеренная головная боль, то вполне можно использовать согласно стратифицированному подходу простые или комбинированные анальгетики. Если же приступы тяжелые, то возможно использование триптанов (это специальные средства для купирования приступа мигрени) либо сочетание анальгетика и триптана. Если же человек познакомился впервые с приступами, то он может пробовать пошагово купировать их анальгетиками, а потом обратиться к врачу, чтобы ему подобрали триптан. Но ни в коем случае нельзя лекарства принимать чаще двух дней в неделю, иначе есть риск развития зависимости от обезболивающих.Если принимать препараты чаще двух раз в неделю, появляется резистентность?Да, препараты перестают работать, головная боль становится практически ежедневной. И чтобы ее удерживать на каком-то более-менее приемлемом уровне, нужно постоянно принимать эти препараты. Это ужасная ситуация, потому что очень тяжело лечить, и пациентам это очень портит жизнь.Какие существуют способы профилактики приступов?Научно доказано, что некоторые препараты для снижения артериального давления, для лечения депрессии, эпилепсии снижают частоту приступов мигрени. Она никак не связана ни с эпилепсией, ни с давлением, но просто эти препараты еще имеют такой эффект, и мы раньше их использовали. А сейчас у нас появились новые лекарства, которые уже более специфично действуют на мигрень. Они блокируют белок CGRP (кальцитонин-ген-родственный пептид), который проводит боль при мигрени.Правда, что тяжёлый приступ может привести к инсульту?Нет. Мигрень – это сильная и неприятная боль, но вероятность того, что разовьется инсульт, очень мала. Бывают формы тяжелой ауры, на фоне которых бывает инстульт. Как правило, это зрительные нарушения, дефект поля зрения. Но это бывает очень редко. Единственная головная боль, которая требует скорой помощи, это так называемая громоподобная головная боль. За несколько секунд она достигает максимальной интенсивности, как удар грома. Эти боли могут быть связаны с проявлением сосудистой катастрофы, поэтому надо обращаться за неотложной помощью.Если приступ уже начался, что делать?Первое: принять лекарство в виде укола или в жидкой форме, чтобы быстрее подействовало. Можно дополнительно использовать противорвотные средства. И постарайтесь поспать, это может облегчить состояние.Можно ли вылечить мигрень раз и навсегда?Плохая новость в том, что мигрень – болезнь наследуемая. Если вы родились с ней, это навсегда. Но можно сделать приступы настолько редкими, что они не будут влиять на качество жизни. Первое – это правильное купирование приступа. Второе – профилактическая терапия. И третье – контроль факторов, которые провоцируют приступы: тревожность, нарушения сна, гиподинамия.Можно ли предотвратить приступ?Для каждого пациента есть некая точка невозврата. Человек обычно знает, при каких симптомах пора пить таблетку. Неприятно смотреть на свет, подташнивание – самые разные симптомы, которые говорят, что приступ мигрени приближается. В такой ситуации надо действовать быстро, потому что чем раньше принять препарат, тем он будет более эффективным и тем меньше будет побочных эффектов. Кстати, боль в шее тоже может быть симптомом надвигающегося приступа. Многие принимают это за остеохондроз и теряют время на лишние обследования.Маршрут пациента с приступом мигрени. К какому врачу необходимо обратиться?Сделать МРТ и пойти к неврологу, причем специализирующемуся на головной боли. Самое разумное – попытаться найти в своем городе специализированный центр (или кабинет головной боли) либо специалиста, который занимается головной болью. И подобрать лечение. В реальности люди часто пытаются найти какое-то структурное нарушение, вызывающее боль. Обследуют мозг, позвоночник, сосуды. Но на самом деле просто дневник головной боли имеет гораздо большую диагностическую значимость, чем ЭЭГ, ЭКГ, УЗИ.