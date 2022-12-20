Детские книги укрепляют гендерные стереотипы — ученые

Чтобы прийти к подобному выводу, авторы исследования проанализировали 247 книг, написанных для детей до 5 летРечь идет о работе американских ученых из Университета Карнеги-Меллона и Университета Висконсин-Мэдисон, согласно которой выяснилось, что литература для малышей способна закреплять устоявшиеся представления о гендерах. Результаты исследования доступны в декабрьском номере журнала Psychological Science.Гендер — это социальные характеристики мужчин и женщин, то есть ожидаемое поведение, а также роли, которые представители разных полов играют в обществе.«Некоторые из стереотипов, которые изучаются в литературе по социальной психологии, присутствуют в книгах для детей младшего возраста, например, девочки хорошо читают, а мальчики хорошо разбираются в математике», — сказала ведущий автор исследования Молли Льюис.Если главная героиня книги девочка или женщина, то рядом с ней находится больше слов, относящихся к привязанности, учебе в школе, и больше глаголов общения, таких как «объяснила» и «выслушала». А слова, связанные с героями-мальчиками или мужчинами, больше касаются профессий, транспорта и инструментов.При этом девочки чаще читают стереотипно девичьи книги, а мальчики — стереотипно мальчишеские. Из-за этих предпочтений дети с большей вероятностью узнают о гендерных стереотипах своего собственного пола.Исследователи проанализировали 247 книг, написанных для детей до 5 лет. Книги с героинями девочками или женщинами имели более выраженный гендерный язык, чем книги с главными героями мальчиками или мужчинами. Исследователи связывают это открытие с тем, что мужской пол исторически считается полом по умолчанию. Поэтому слова и фразы женских героинь более «видимы» и выходят за рамки нормы.Исследователи также обнаружили, что в детских книгах больше гендерных стереотипов, чем в художественных книгах для взрослых. Часто женщины ассоциируются с чем-то положительным, с семьей, языком и искусством, а мужчины — с чем-то негативным, с карьерой и с математикой.В исследовании не проводилась непосредственная оценка того, как именно дети воспринимают информацию о гендере в этих книгах. А также не рассматривались другие источники гендерных стереотипов.«Существует своего рода цикл изучения гендерных особенностей, когда дети изучают стереотипы в раннем возрасте, а затем закрепляют их по мере взросления. Книги могут быть средством передачи информации о гендере. Возможно, нам придется обратить внимание на то, что это за сообщения, и хотите ли вы их донести до детей», — подчеркнула Молли Льюис.