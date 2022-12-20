Губная помада с добавлением клюквы инактивирует вирусы и бактерии при контакте

Ученые недавно разработали противомикробную губную помаду, обогащенную клюквой. Она обладает антибактериальными свойствами и делает безопасным ее использование даже вместе с другими людьми.Для экспериментальной противомикробной помады профессор Анхель Серрано-Арока и его коллеги из Католического университета Валенсии Сан-Висенте-Мартир (Католический университет Валенсии) добавили экстракт клюквы в существующую кремовую основу помады. Эта основа содержала ряд ингредиентов, улучшающих состояние кожи, таких как масло ши, витамин Е, провитамин В5, масло бабассу и масло авокадо.Полученную помаду затем добавляли к культурам, в которых росли вирусы, бактерии и грибок Candida albicans. Среди вирусов был суррогат вызывающего COVID-19 SARS-CoV-2, в то время как бактерии включали вредные устойчивые к лекарствам разновидности, такие как Staphylococcus aureus и Escherichia coli.Выяснилось, что уже через минуту после контакта все вирусы полностью инактивировались. Бактерии и грибки также практически инактивировались через пять часов контакта.«Предлагаемая противомикробная помада предлагает новую форму защиты от широкого спектра микроорганизмов, включая вирусы с оболочкой и без оболочки, бактерии и грибки, в нынешнюю эпоху пандемии COVID-19 и устойчивости к микробам», — заявили ученые в своей статье, которая была недавно опубликована в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.