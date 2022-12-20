Прогревать нос при насморке опасно из-за возможных осложнений

Отоларинголог Ольга Палажук предупредила о риске опасных осложнений из-за процедур с прогреванием носа.ЛОР-врач Палажук рассказала в интервью, что манера прогревать нос при насморке может вести к сепсису, фронтиту, менингиту.«Нос категорически нельзя греть при повышенной температуре тела. В противном случае она может подняться еще сильнее», - добавила медик.Также Палажук предупредила об опасности нагрева носа в случаях появления в нем плотных корок или выделения слизи в виде сгустков.Вдобавок нельзя греть нос, если в слизи имеются вкрапления крови. Нагревание может поспособствовать более активному кровотечению.«Нельзя греть нос при гнойных выделениях. Есть риск, что инфекция может пойти дальше и вызвать такие осложнения, как фронтит, менингит и сепсис», - дополнительно проинформировала врач Палажук.Специалист уточнила, что к появлению гнойных выделений ведут аденоиды, хронический гайморит, полипы в носу.Также ЛОР-врач посоветовала не выполнять самостоятельных ингаляций и прогревания носа, если заболевание при случившемся заражении ОРВИ длится уже пять дней.