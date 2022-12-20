Эти продукты в сочетании с алкоголем могут вызвать гипертонический криз

Особенно часто такие продукты мы едим за новогодним столом. Их сочетание с алкоголем особенно опасно — это может спровоцировать резкий скачок артериального давления, предупредила диетолог.Изобилие блюд на новогоднем столе многие считают обязательным условием праздника. Одни хозяйки хотят так поразить дорогих гостей, другие считают своим долгом наготовить как можно больше самых разных салатов, горячих блюд и закусок, чтобы «подкупить» символ года и задать тренд изобилия на все предстоящие 365 дней.Другой вопрос — надо ли все это есть в избытке в новогоднюю ночь и после нее, и какие сочетания продуктов и напитков могут стать причиной резкого ухудшения здоровья? Рассказывает врач-диетолог.заведующая московским областным диет-центром МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, врач-диетолог высшей категорииПравило маленькой тарелкиПеред новогодней ночью не стоит голодать, чтобы в желудок «поместилось больше вкусного», настоятельно советует диетолог Ирина Пичугина — важно даже 31 декабря не забывать о завтраке, обеде и ужине, тогда желудочно-кишечный тракт будет готов к вечернему обильному приему еды.— В новогоднюю ночь старайтесь не переедать, все должно быть в меру, если очень хочется, то маленький кусочек или порция вреда здоровью не нанесут, а еще, чем меньше тарелка на столе, тем меньше вы будете есть, — рассказала врач-диетолог.Самые полезные блюда— Выбирайте легкие салаты из зелени и свежих овощей, запеченное мясо, птицу, рыбу, низкокалорийные соусы и майонез, — советует Инна Пичугина. — На праздничный стол можно поставить домашний холодец — отличное полезное и низкокалорийное блюдо.Самое вредное на новогоднем столеОдни из самых неполезных на столе в Новый год — жирные блюда, в том числе, заправленные калорийным майонезом, кожа индейки или курицы — как самая вредная часть птицы.— Постарайтесь исключить жирное, оно не сочетается с алкоголем и может вызвать приступ панкреатита, — предупреждает врач.По словам диетолога, не стоит налегать на соленые огурцы, маринованные овощи и копчености.— От колбасных изделий и сыра лучше отказаться из-за большого количества соли, которая при избыточном употреблении ее и алкоголя может спровоцировать гипертонический криз, — пояснила диетолог.Специалист рекомендует также не злоупотреблять алкоголем и сладкими газированными напитками, пакетированными соками — в них очень много сахара.— Лучше пить больше простой воды или приготовить домашний морс. Покупные торты и пирожные стоит заменить фруктами или приготовить низкокалорийные десерты своими руками, — резюмирует Инна Пичугина.Ранее психолог Долгов рассказал о самой вредной традиции в преддверии Нового года — подведение итогов. Для душевного здоровья — это не самое полезное занятие. Не стоит портить себе настроение мыслями о прошлогодних поражениях и несбывшихся желаниях.Альтернатива подведению итогов, по мнению психолога — вспомнить только о хорошем в уходящем году, заново прочувствовать свои победы и удачи, а также моменты, когда вы были счастливы. И не только вспомнить самим, но и поделиться ими со своими родными и близкими.