Генетик-метаболист Перес объяснила, что будет с организмом, если каждый день есть майонез

Майонез — один из самых популярных соусов. Им заправляют салаты, кладут в супы, сдабривают мясо для запекания, мажут на хлеб… В чем главная опасность майонеза и правда ли, что, если его приготовить дома, он будет полезнее магазинного? Объясняют врачи.В новогодние праздники майонезом вдоволь «заправятся» даже те, кто особенно не увлекается этим соусом в ежедневном режиме, — ведь без обильно политых майонезом салатов и закусок на праздничном столе никак не обойтись.А в чем же реальная опасность майонеза для нашего здоровья? Чем плох магазинный соус, и может ли быть альтернативой ему домашний — из растительного масла, яиц и горчицы?сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniProМагазинный майонез— Зачастую то, что продается в магазинах под названием «майонез», — просто приготовленная промышленным способом болтушка, вкус и даже вид которой не имеет ничего общего с настоящим соусом, придуманным французами, — рассказала «Доктору Питеру» генетик-метаболист Светлана Перес. — Цвет настоящего майонеза напоминает цвет меда — он полупрозрачный, консистенция нежная, напоминающая желе, а вкус очень тонкий.При нагревании правильный майонез распадается на составляющие — от него отделится масло, которое можно даже использовать для жарки, уточняет эксперт.— Суррогатный же майонез превращается на сковороде в массу молочно-белого цвета, булькающую и шипящую — масло из нее не выделяется, разве что несколько капель, а в конце концов этот продукт прилипает к сковороде, распространяя запах подгоревшей манки, — говорит врач.В промышленных майонезах масло частично заменяют молоком или водой, а свежие яичные желтки — яичным порошком. Чем больше в таком майонезе воды, тем более мутным и белым он получится.— Для скрепления составляющих в магазинном майонезе используются стабилизаторы и эмульгаторы. Попадая в организм, эти вещества не добавляют нам здоровья — наоборот, уничтожают здоровую кишечную флору, — рассказывает эксперт.Если есть майонез каждый деньВы угробите сердце.— Если переусердствовать с промышленным майонезом с некачественными ингредиентами и избытком жира и соли, можно увеличить риск сердечных заболеваний, — предупреждает Светлана Перес.Нагрузите почки, заработаете головную боль и повысите давление.— Магазинный майонез содержит более 100 мг натрия (соли) на столовую ложку, а это может спровоцировать избыточную нагрузку на почки, тем самым повысить кровяное давление, увеличить риски инсультов и сердечной недостаточности, — поясняет Светлана Перес. — Избыток соли в рационе также вызывает повышенную восприимчивость тела к головным болям, формированию камней в почках, увеличению размера сердечной мышцы и остеопорозу.Повысите уровень плохого холестерина.— Если есть майонез каждый день в больших количествах, можно сильно увеличить уровень холестерина, — предупреждает эксперт.Наберете лишний вес.— Обычный майонез содержит примерно один грамм сахара на столовую ложку, а вот майонез «с низким содержанием жира» содержит сахара еще больше — чем-то же нужно компенсировать вкус и консистенцию соуса, — объясняет Светлана Перес. — Избыток сахара, в свою очередь, повышает риски развития метаболического синдрома и набора веса. Что важно — очень трудно контролировать количество потребляемого майонеза, поэтому риски накопления лишних калорий заметно повышаются.Домашний майонез — вред и пользаДомашняя версия майонеза основана на натуральных яйцах и растительном масле, но особенно полезным для здоровья такой соус тоже не назвать, считает эксперт.— В целом компоненты домашнего майонеза не вызывают претензий к составу, но с количеством данной приправы нужно быть осторожнее, потому что это гиперкалорийная и очень жирная пища, — рассказывает Светлана Перес. — Диетологи советуют не употреблять его ежедневно из-за рисков набора веса и накопления холестерина.Ежедневное количество даже самого «здорового» майонеза не должно превышать рекомендуемой дозировки — одной чайной ложки, из-за большого количества калорий в составе и слишком большого единовременного употребления жиров, отмечает Светлана ПересМайонез — это как алкоголь— Относитесь к майонезу, как к алкоголю, — советует врач-эндокринолог Зухра Павлова. — Все знают, что спиртное — нейротоксин, и за каждый его глоток придется ответить перед организмом. Вот примерно такая же ситуация и с майонезом. Потому что майонез — катализатор старения. А использование майонеза для запекания — это вообще «бомба». Сложно придумать что-нибудь вреднее для организма.