Нарколог предостерег от лечения кашля горячим пивом

Попытки избавиться от кашля с помощью горячего пива могут привести к отравлению и другим последствиям злоупотребления спиртным. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог подмосковного министерства здравоохранения Виталий Холдин.Он пояснил, что нагретый алкоголь быстрее всасывается организмом, поэтому и опьянение наступает стремительно.«Напитки, основу которых составляет нагретый алкоголь, опасны стремительным опьянением из-за быстрого всасывания при попадании внутрь организма - неважно, идет речь о глинтвейне, который готовится на основе вина, либо о нагретом пиве. При употреблении нагретого пива есть дополнительная опасность не рассчитать дозу, так как пиво многие считают слабоалкогольным напитком и могут выпить сразу несколько порций такого «коктейля». К сожалению, нередки случаи, когда человек незаметно перебирает такими кажущимися безобидными напитками, что приводит к несчастным случаям и отравлениям», - сказал Виталий Холдин.Он подчеркнул, что для лечения кашля существует множество лекарственных препаратов, доказавших свою эффективность.«Лечение же подогретым пивом не является полезным. Не надо экспериментировать, нужно принимать лекарства, которые назначают врачи-специалисты», - добавил Виталий Холдин.Нарколог также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует.«Спиртное негативно сказывается на сердце и нервной системе, а его употребление при сочетании с лекарствами может привести к непредвиденным последствиям для организма», - подчеркнул врач.