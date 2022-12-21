Есть ли польза от контрастного душа?

«Холодная голова и горячее сердце»: так какая же температура душа принесёт максимальную пользу здоровью?Сейчас мы можем пользоваться научными выводами в обычной жизни, просто принимая душ. Так какой же душ подходит именно вам? Холодный? Горячий? Контрастный? Давайте разберемся, как температура воды влияет на самочувствие.Лечение водойВеками люди лечились водой (забудем о темных временах сурового средневековья). Одна баня чего стоит: ей приписывают такую целебную силу, что артрит, кожные и сердечно-сосудистые заболевания, грипп и ОРЗ — все они отступают в страхе перед мощью веника и горячего пара. Мало что может сравниться с ощущением мышц, тающих под прохладным душем после парилки. А японские онсены, горячие источники, которые любит и ценит вся нация? Мы уверены, что они внесли немалый вклад в знаменитое долголетие японцев.В большинстве исследований, рассматривавших пользу холодной и горячей воды для здоровья, ученые пользовались иммерсионной терапией. Они погружали участников в воду заданной температуры на определенное время и проверяли различные жизненные показатели.Преимущества холодного душаСпору нет, принимать холодный душ нелегко, а заставить себя закаляться по утрам бывает практически невыносимо. Зимой это кажется и вовсе нереальным. «Какие еще холодные обливания! На улице минус!», — возмущается сонный организм.Тем не менее, преимущества холодного душа очевидны. Например, врачи полагают, что холодная вода способна:уменьшать воспаления и отекиослаблять или вовсе убирать мышечные спазмыоказывать выраженный обезболивающий эффектИсследование 2000 года было непосредственно направлено на изучение влияния, которое оказывает температура на организм. Ученые погрузили участников в холодную воду (14,2° С) на один час. Результаты впечатляют - все испытуемые показали схожие реакции:повышение метаболизмаучащение сердцебиения и рост кровяного давленияповышение уровня дофамина и норадреналинаснижение уровня кортизола, «гормона стресса»Улучшение циркуляции кровиХолодная вода сужает капилляры и отвлекает кровоток от поверхности кожи. Сосуды в более глубоких тканях тела расширяются, что улучшает кровообращение, позволяя крови эффективнее разносить кислород и питательные вещества. Принятие холодного душа после тренировки позволяет усилить эффект от физической нагрузки и потерять меньше влаги, ведь холодная вода охлаждает тело лучше, чем пот.Снижение уровня кортизолаКортизол — это гормон «бей или беги», который организм выделяет в ответ на стресс. Его переизбыток заставляет систему работать неправильно – чувствовать стресс даже тогда, когда объективно нам ничего не угрожает. Поэтому снижение уровня кортизола в крови может помочь снизить уровень стресса.Исследователи отмечают, что когда люди погружаются в ванну с холодной водой, их уровень кортизола падает. Мы не можем сказать, что холодная ванна или ледяной душ даруют спокойствие, но они, безусловно, отвлекут вас на какое-то время.Облегчение болиУченые выяснили, что холодная вода снижает восприятие боли благодаря стресс-индуцированной анальгезии. Этот механизм позволяет нам активно действовать в опасной ситуации, даже если мы поранились (например, человек в шоковом состоянии может заметить свою травму только через несколько часов).Холодная вода воспринимается организмом как стрессовый раздражитель, и тот на время снимает болевые ощущения. Все мы когда-то прикладывали холодное к свежему синяку, и знаем, как это работает.Снижение усталости и болей в мышцах после тренировкиВ одном из исследований ученые изучали влияние холодной воды на физические способности спортсменов. После занятий спортом некоторых спортсменов погружали в ванную с прохладной водой, а других – буквально в ледяную. Ученые (к некоторому негодованию спортсменов из последней группы) не обнаружили различий в последующей работоспособности или количестве микротравм в мышцах. Но вот субъективное восприятие мышечной боли и общей усталости было значительно ниже в группе, которую безжалостно держали во льдах.Специалисты утверждают, что этот психологический эффект может оказаться полезным во время соревнований. Запомните, если спорт присутствует в вашей жизни не только в формате «Пойду в спортзал после нового года».С ледяным душем мы разобрались. А что можно сказать о более комфортных водных процедурах? Есть ли какие-то преимущества у горячего душа, или он дарит нам исключительно тактильное удовольствие?Польза горячих ваннУкрепление сердечно-сосудистой системыКупание в теплой воде улучшает кровоток у людей с хронической сердечной недостаточностью. Это связано с естественным расширением кровеносных сосудов при воздействии высоких температур (разумеется, в допустимых пределах, от кипятка никакой пользы не будет).В исследовании 2012 года изучалось влияние теплых ванн на жесткость артерий (которые могут становиться менее эластичными со временем или в результате некоторых заболеваний). Ригидность сосудов оказывает очень негативное влияние при атеросклерозе, что может привести к повышению артериального давления.Ученые выяснили, что участники, которые погружали ступни и голени в теплую воду на 30 минут, продемонстрировали повышение эластичности артерий.Улучшение состояния мышц и суставовГорячий душ усиливает кровоток, что помогает уменьшить скованность суставов и расслабить уставшие мышцы (а холодный душ – снимает воспаления и боль, закрепим еще раз).В исследовании 2017 года изучалось влияние горячей и холодной гидротерапии на остеоартроз коленного сустава. Контрольная группа получала только стандартное лечение остеоартрита, а две другие дополняли терапию холодными и горячими компрессами. Обе группы в конце исследования показали уменьшение боли и улучшение подвижности коленного сустава, так что победила дружба.Улучшение здоровья мозгаУченые изучили влияние горячих ванн на нейротрофический фактор мозга, или BDNF. Это важный белок, влияющий на наши ментальные способности, он выполняет несколько важных функций в головном и спинном мозге, в том числе:продлевает жизненный цикл нервных клетокстимулирует рост, созревание и поддержание здоровья нервных клетокпомогает обучению и памятиОдна группа принимала двадцатиминутную ванну с водой температурой 42° C. Другая группа — ванну с более прохладной водой, 35° C. Участники из первой группы показали значительно более высокие уровни BDNF. Исследователи пришли к выводу, что гипертермия, вызванная горячей ванной, увеличила выработку этого важного протеина.Улучшение снаТут все просто – от горячей воды тело расслабляется, а расслабленный человек засыпает куда легче и быстрее.Когда принимать горячий душ, а когда холодный?Некоторые люди с артритом чувствуют себя куда лучше после горячего утреннего душа. Но воспаления куда лучше снимаются душем холодным. Если же вы принимаете горячую ванну для улучшения качества сна, врачи рекомендуют сделать это за час-два до того, как вы отправитесь в постель.Разумеется, у душа с сильным разбросом температур есть свои риски, но их легко избежать. Пусть вашим главным правилом станет умеренность и внимание к себе. Если вы избегаете экстремальных температур, принятие холодного или горячего душа совершенно безопасно. И, как мы узнали, очень полезно.