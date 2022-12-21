Можно ли похудеть, занимаясь пилатесом один раз в неделю

Такие тренировки принесут вашему организму очень много пользы.Клавдия Голубцова, сертифицированный тренер по йоге и пилатесу: Пилатес — достаточно статичная тренировка, отлично подойдёт для начинающих, для реабилитации после травм. Благодаря размеренной работе и вниманию к отстройкам у практикующих есть возможность регулировать уровень интенсивности и глубины упражнений. По нагрузке на организм пилатес схож с фитнесом и сродни йоге.Упражнения простые, заниматься можно дома, а можно в зале. Упор делается не на общее поддержание физической формы, а на развитие мышц и увеличение плотности тела. Регулярные тренировки исправляют осанку и улучшают координацию движений. Постепенно мышцы становятся эластичными, а суставы – гибкими.На занятиях пилатесом важно уделять внимание технике дыхания. Здесь оно отличается от дыхания в йоге. Используется техника грудного, рёберного дыхания, в отличие, от стандартного, брюшного. Этот тип дыхания помогает задействовать полный объём лёгких, включая нижнюю часть, снимает спазм глубоких мышц.Система чётко подобранных упражнений помогает не только восстановить здоровье, снять боль, но и учит чувствовать тело через проработку мышц. Чтобы добиться хороших результатов, нужно развивать концентрацию, центрирование, проработку дыхания и т. д.Можно ли похудеть, занимаясь пилатесом?Если вы планируете худеть, но заставить себя заниматься фитнесом с высокой интенсивностью или кардио не можете, пилатес будет отличным «мостиком с дивана». Эти занятия отлично подойдут неподготовленному организму и поставят технику.Благодаря правильному дыханию и снятию зажимов мы запускаем лимфоток. Все ткани организма быстрее и в большем объёме получают кислород и питательные вещества, нормализуются обменные процессы и, помимо здоровой кожи, красивых волос и правильно работающих органов, вы получаете приятный эффект в качестве похудения.Качественно формируются глубокие мышцы, тело становится крепким и тяжёлым, как будто точёным, при этом уходит лишний жир. За одну часовую тренировку средней интенсивности можно сжечь около 250–280 ккал.Ваше тело запоминает правильные паттерны движения, и в обычной жизни двигаться становится легче и приятнее. На тренировках в работу включается большое количество мышц, вы расходуете калории и тренируетесь всё время, даже за пределами зала.Во время тренировок формируется навык концентрации, ощущение собственного центра, и вы в принципе фокусируетесь на собственном теле. За счёт этого в повседневной жизни приходит осознанность и умеренность – в питании, в развлечениях.Давайте будем откровенными, после одного занятия пилатесом вы не похудеете. Первые изменения в теле можно будет почувствовать лишь после первого месяца тренировок. А вот занимаясь регулярно и наладив питание, вы добъётесь отличных результатов. Причём не только в весе, но и в качестве тела. И даже в качестве жизни!