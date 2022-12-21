Косметолог Орлова объяснила, как быстро избавиться от огромного прыща на лице

Наверняка вам знакома такая ситуация: совсем скоро важное мероприятие, где надо выглядеть идеально, но на лице появился он — огромный прыщ. Он болит, наливается и стремительно краснеет. Как быть? Рассказывает косметолог.Прыщи появляются в подростковом возрасте и остаются с некоторыми людьми до преклонных лет. Могут беспокоить высыпания на щеках, лбу, подбородке, особенно если у вас жирный или комбинированный тип кожи. Даже если очень повезло, подростковые проблемы ушли, кожа стала ровной и бархатистой, обязательно как назло выскочит один-единственный прыщ. Он, конечно же, будет на самом видном месте и решит «порадовать» вас тогда, когда нужно выглядеть идеально.Будь то корпоратив, Новый год, день рождения или другое важное торжество — прыщ на лбу может значительно испортить настроение. Такие единичные высыпания обычно болят и долго проходят. Что нужно сделать, чтобы избавиться от прыща как можно скорее? Рассказывает косметолог Ирина Орлова.Кандидат медицинских наук, врач-трихолог, дерматовенеролог, косметолог Клиники Пирогова— Начну с того, чего делать ни в коем случае нельзя — давить прыщ! Понятно, что очень хочется таким образом от него избавиться, и кажется, что это самый быстрый способ, но нужно понимать, что это очень опасно. Притом не только эстетически — есть и реальная угроза жизни, — предостерегает врач.Особенно опасно, если прыщ болит, выглядит как красный бугорок на лбу или подбородке. Механическое повреждение может спровоцировать распространение инфекции. Результат — воспаление только усугубится, прыщ станет выглядеть еще хуже, возможно, потребуется лечение с приемом антибиотиков.— Дело в том, что у нас на лице огромное количество мельчайших разветвленных сосудов. И если механически повредить прыщ, то воспалительный агент попадает в эту сеть, кровоток разнесет инфекцию по всем участкам лица, и в том числе она может «улететь» по кровеносному руслу в головной мозг, — пояснила Ирина Орлова.Важно: крайне опасны высыпания, которые находятся в носогубном треугольнике, потому что эта зона напрямую связана с головным мозгом.Второе важное правило: ни в коем случае не надо греть прыщ, как и любое воспаление. Многие люди любят хорошо распарить лицо, чтобы потом выдавить надоевший гнойник. Лучше вы точно не сделаете, а вот хуже — запросто.И, конечно же, не стоит ходить в баню или сауну. Во-первых, вы опять же нагреете свой прыщ. Во-вторых, такая процедура может спровоцировать еще более яркую картину — сам прыщ станет больше, плюс на лице, скорее всего, появятся новые высыпания.Как правильно избавляться от прыщаЕсли вы хотите быстро избавиться от большого прыща, следует сначала точечно обработать его любым спиртосодержащим средством.Подойдут:спиртовая салфетка,левомицетиновый спирт,салициловый спирт.Обрабатывать воспаление нужно 2-3 раза в день. И не давить! Аккуратно промокните воспаление и оставьте его в покое.— В различных линейках дерматокосметических препаратов есть SOS-средства от таких нежелательных проявлений. Они хорошо работают и позволяют замедлить проявление воспаления, — говорит косметолог.На полках в магазине вы можете найти гели и кремы от прыщей, производитель пишет, что они для «точечного нанесения». В их состав обычно входят:цинк;масло чайного дерева;салициловая кислота.Таким средством тоже можно обрабатывать прыщ 2-3 раза в день. Размер воспаления значительно уменьшится уже в первые сутки, прыщ как будто «сдуется» и засохнет. Вы сможете легко замаскировать его тональным кремом, при этом не навредить здоровью.Появился белый закрытый прыщикВрач-дерматовенеролог, трихолог, косметолог медицинской клиники НАКФФУ некоторых на лице или теле появляются милиумы. Это единичные или множественные образования на коже плотной консистенции и округлой формы. В простонародье их называют еще «просянка», поскольку они выглядят как бело-желтые зернышки, которые возвышаются над кожей. Милиумы часто сравнивают с жировиками, но это разные кожные образования.— У взрослого человека милиум сам не пройдет. Новообразование требует грамотного лечения. Ни в коем случае нельзя его расковыривать, выдавливать или пытаться каким-либо способом избавиться от него самостоятельно, как многие пытаются делать, — рассказывала Татьяна Сулима.Обратитесь к дерматологу. Врач может назначить лечение или же удалить милиум: после очищения кожи делается надрез в области рогового слоя и извлекается гной или плотное ядро — в зависимости от типа милиума.Если обнаруживаются какие-то подозрительные элементы, то материал направляется на гистологию, чтобы исключить злокачественный процесс. В ходе исследования специалисты выяснят, какое содержимое находилось в роговой массе.