Диетолог Дюваль рассказала, какая вода заставляет нас худеть быстрее: кипяченая или сырая

Самая обыкновенная вода может творить чудеса: улучшает работу ЖКТ, делает кожу чище, помогает избавиться от отеков и похудеть. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, какая именно вода разгонит метаболизм в разы быстрее.Вода — это, пожалуй, самый главный элемент, который необходим нашему организму для выживания. Без еды человек может обходиться около трех недель — да, будет истощен, однако не погибнет. Без воды мы можем продержаться гораздо меньше.Самое полезное и приятное для организма — это самая обыкновенная чистая питьевая вода. Безусловно, вы можете пить чай, кофе, морсы, ведь они тоже полезны. Но все-таки не забывайте и про питьевую воду, говорит диетолог Анжелика Дюваль.— Даже если делать все, что только можно, для похудения — правильно питаться, заниматься спортом, — но пить недостаточно воды, процесс снижения веса будет замедляться, — рассказала эксперт порталу «Москва 24».Чтобы вода как можно скорее «активировала» ваш метаболизм и запустила процесс потери веса, надо соблюдать несколько условий:она должна быть комнатной температуры,у нее должен быть отрицательный показатель ОВП — это окислительно-восстановительный потенциал, то есть насколько вода может восстанавливать организм.Так, например, водопроводная вода, а также вода из кофе или чая имеет положительный потенциал — для похудения это не подходит. Такая вода плохо усваивается и медленнее доносится до клеток.Отрицательный показатель будет у воды из высокогорных источников или у той, которую разливают у озера Байкал. Необязательно всегда покупать только бутилированную воду. Вам может помочь и простая кипяченая вода — приучите себя пить ее.Чтобы вода хорошо усваивалась, пейте ее равными порциями в течение всего дня.— Не стоит пить больше 200 миллилитров за один присест — этого будет слишком много, и она будет хуже усваиваться. Необходимое количество воды определяется индивидуально из расчета 30 миллилитров на килограмм веса, — заключила диетолог.Выпивать с утра стакан воды — полезная привычкаЧтобы правильно «запустить» организм и обеспечить себе хорошее самочувствие, с утра на голодный желудок надо выпивать стакан теплой воды. Ее температура должна быть от 40 до 50 градусов — тут уже кому как больше нравится. Если вы обзаведетесь этой привычкой, то вскоре заметите, что пищеварение, работа поджелудочной, кишечника и всего ЖКТ значительно улучшилась.Почему именно 40-50 градусов? Такая температура необходима, чтобы организм не тратил энергию на согревание воды до температуры тела. Если вы с утра пьете холодную воду или воду комнатной температуры, ваш желудок, еще не проснувшись и не начав полноценно работать, вынужден тратить силы на подогрев воды, рассказывал «Доктору Питеру» эксперт.