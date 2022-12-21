Как не допустить болезней сосудов

В канун новогодних праздников необходимо задуматься о своем здоровье и не навредить ему в следствие переедания. Об этом напомнила невролог Элла Соловьева.По словам специалиста, новогодние застолья в сочетании с сидением за столом дадут дополнительную нагрузку на организм. Особенно от такого времяпрепровождения страдают сосуды. Болезни сосудов в последующем могут вызвать атеросклероз или тромбоз.Чтобы сохранить их здоровье, невролог советует принимать ангиопротекторы, которые укрепляют стенки сосудов, улучшают микроциркуляцию, а также снижают риск развития воспалительного процесса в сосудах и образования тромбов.Это не только убережет от последствий новогодних застолий , но и станет профилактикой развития опасных болезней в будущем, рассказала невролог .