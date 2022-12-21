Внезапное изменение походки может сигнализировать о развитии рака

В некоторых случаях неуклюжие движения при ходьбе оказываются симптомом злокачественного заболевания.Классическая триада симптомов рака включает неожиданную потерю веса, изнурительную усталость и появление уплотнений или шишек. В то же время врачи констатируют, что раковые заболевания могут вызывать появление разнообразных симптомов, которые легко спутать с другими заболеваниями или нарушениями.В частности, признаком рака может быть атаксия, означающая расстройство координации движений и речи, об этом предупредили специалисты Клиники Майо.«Приобретенная атаксия может иметь широкий спектр потенциальных причин, включая опухоли головного мозга и другие виды рака», - цитирует врачей клиники издание Express.По их словам, люди с данным синдромом плохо контролируют мышцы, что делает их движения неуклюжими и неконтролируемыми. Обычно при развитии атаксии возникают трудности с ходьбой, равновесием тела, а также с движениями рук, глотанием.Медики констатировали: злокачественным новообразованием, вызывающим подобные изменения, может быть гинекологический рак, а также рак молочной железы или легких, лимфома Ходжкина. Кроме того, имеются данные о том, что атаксия может возникать при раке матки.Специалисты напомнили, что в случае заболевания раком недуг важно диагностировать как можно раньше. С учетом этого внезапные изменения в походке человека должны вызывать определенное беспокойство, подчеркнули они.