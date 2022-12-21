Врач перечислила симптомы ухудшения работы щитовидки
Как понять, что щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов Т4 и Т3?
Этот процесс называется гипотиреозом. При нём возникают сильная усталость и проблемы с памятью, появляется постоянный озноб и начинают сильно выпадать волосы, а также быстро растёт вес. Иногда ещё возникает депрессия и бессонница, и даже сбивается менструальный цикл.
По словам специалиста, в группу риска прежде всего попадают люди, у которых есть проблемы с иммунной системой, а также те, кому уже исполнилось 60 лет. Под угрозой находятся и россияне, у которых в семье были проблемы с щитовидкой у близких родственников. Диабет, целиакия (непереносимость глютена), избыточный вес повышают вероятность столкнуться с этим заболеванием, отметила врач.
При указанных симптомах Малиновская рекомендует обратиться к специалисту и пройти обследование щитовидки.
По её словам, тянуть с этим не стоит, потому что игнорирование гипотиреоза может привести к нарушениям в работе сердца и сосудов, а также бесплодию.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил belyash в категорию Разное
Добавить комментарий