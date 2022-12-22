Врач-отоларинголог рассказал об эффективных способах лечения заложенного носа

В России фиксируется большой рост заболеваемости сезонными инфекциями. Речь, в частности, идет про ОРВИ и грипп. Эти болезни сопровождаются заложенностью носа и сильным насморком, причем они могут сохранять еще долгое время и после болезни как таковой. Врач-отоларинголог Владимир Зайцев в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, что может помочь в таких случаях*.Он отметил, что болезнь обычно проходит несколько стадий, но иногда какая-то из них затягивается. Этом может быть вызвано, к примеру, отечным состоянием одной или обеих носовых раковин. Другой причиной может являться избыточная расширение сосудов нижних носовых пазух, что приводит к состоянию заложенности.Зайцев пояснил, что важно обратиться к специалисту, который определит необходимую дозу лекарственных препаратов. В то же время, можно помочь себе и в домашних условиях. Например, промывать полость носа специальными соляными растворами. Но следует помнить, что доза соли не должна быть велика или же можно воспользоваться приобретенными готовыми средствами. Хорошо себя зарекомендовали и гормональные спреи для носа, но здесь важно знать, что они вызывают зависимость, поэтому злоупотреблять ими не следует.«И все-таки перед покупкой капель обратитесь ко врачу. Ошибки часты, и они имеют высокую цену в том плане, что потом доктору сложно вылечить состояние, в которое пациент нередко загоняет себя самолечением», — подчеркнул специалист.