И конфету съесть, и на елку влезть: как сохранить зубы здоровыми в новогодние праздники

Салаты, жирные закуски, сладости — на праздниках этого в избытке, а от такого меню страдает не только фигура. Как сохранить здоровую улыбку? И можно ли спасти выбитый зуб, если катания на горке закончились травмой? Рассказывает профессор Центра Алмазова.Новый год — это ожидание чуда, сияющие огни, наряженная елка, подарки в красочных упаковках, бой курантов и, конечно, праздничный стол. Зимние каникулы длятся целую неделю, наверняка большинство будут налегать на салаты, сладости из новогодних подарков (и речь тут не только о детях), леденцы, горячую выпечку, мандарины. И в этом нет ничего плохого, ведь вкусная еда — это неотъемлемая часть отдыха.Однако неделя застолий может сыграть с вами злую шутку: состояние зубов резко ухудшится. Лечиться у стоматологов — это долго, неприятно, еще и дорого. Как избежать неприятных последствий? И что делать, если случилось ЧП — поскользнулись на льду, руки-ноги целы, а зуб выбит? Рассказывает профессор Анна Соловьева.д.м.н., профессор, и. о. заведующего кафедрой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Института медицинского образования Центра АлмазоваНе забывайте про регулярную чисткуВ выходные дни так хочется утром поваляться подольше в кровати, а вечером засидеться за полночь с близкими и друзьями. Небольшое изменение привычного графика — это неплохо! Но праздники — это не повод отказаться от повседневных правил гигиенического ухода за полостью рта.— Залог надежной стоматологической профилактики — регулярная чистка зубов не реже чем 2 раза в день. Не забывайте, что чистить нужно и зубы, и язык, — говорит Анна Соловьева.Зубная нить — ваш верный союзникЗубной налет, который скапливается во рту, может спровоцировать кариес, воспаление десен и, вообще, доставить массу проблем. Обычной щеткой не всегда получится удалить его из труднодоступных зон (между зубами, из-под десны).— Поэтому не забывайте использовать специальную зубную нить — флосс. А кому-то понадобятся не только флоссы, но и специальные зубные ершики. Посоветуйтесь с вашим стоматологом, если сомневаетесь, что лучше подойдет именно вам, — советует Анна Соловьева.После сладкого обязательно полощите ротВ праздники трудно устоять перед искушением съесть что-то сладкое вместо привычных продуктов. Не забывайте: переваривание углеводов начинается уже во рту и сопровождается выделением большого количества органических кислот. Ваши зубы подвергаются кислотной атаке после каждого сладкого перекуса!Хотите защитить зубы от кариеса — тогда после перекуса, особенно если продукт был липким (например, пряник, кекс, банан), нужно обязательно прополоскать рот, а лучше — лишний раз почистить зубы.КстатиЧаще всего мы едим сладкое ради удовольствия: чем больше серотонина, тем лучше настроение. Но уровень этого гормона можно поднять и другими продуктами.— Что скажете о сыре? Он содержит много триптофана — аминокислоты, которая является «строительным материалом» для серотонина. А еще в сыре много кальция и магния, способствующих укреплению зубной эмали. Так что сырная тарелка на десерт — это и вкусно, и для зубов полезно! Вот уж поистине «и сами сыты, и зубы целы», — делится лайфхаком эксперт.Сухость во рту — тревожный звоночекВ новогодние каникулы мы налегаем на сладкое, спиртное, некоторые начинают курить гораздо больше сигарет. Это вредит всем системам организма, зубам — в том числе.Так, если человек много ест сладостей или часто пьет алкоголь, то у него может развиться ксеростомия. Слюна не так активно вырабатывается, появляется сухость во рту. В этом случае полость рта становится более уязвимой, в разы повышается риск развития инфекционных заболеваний и кандидоза.— Если чувствуете сухость во рту — пейте больше чистой негазированной воды. На всякий случай можете запастись на новогодние праздники зубными пастами и ополаскивателями, специально разработанными для борьбы с ксеростомией, — советует стоматолог.Как спасти выбитый зубЗимой мы часто катаемся на лыжах, коньках, дети могут часами не слезать с горки. Активный отдых — это прекрасно, но порой он заканчивается весьма печально. Так, взрослый или ребенок может неудачно упасть, удариться щекой или подбородком о лед. Результат — выбитый зуб.— Не паникуйте! Если выбит постоянный зуб, то еще не все потеряно. Главное — сохранить зуб не в сухой салфетке, а в жидкой среде (физраствор, молоко) и успеть обратиться к врачу в течение 1–2 часов после травмы, — говорит Анна Соловьева.Берегите свои зубы: не грызите твердые леденцы, не пытайтесь открыть зубами бутылку. Достаточно нескольких секунд, чтобы появилась трещина. Она будет болеть, зуб начнет реагировать на горячее и холодное, появится масса различных неприятностей.— И конечно же, не забывайте про постоянные профилактические осмотры у стоматолога. Ходите на профессиональные чистки — эта процедура поможет сохранить зубы здоровыми, ведь доктор уберет налет, из-за которого чаще всего появляется кариес, — заключила эксперт.