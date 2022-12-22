Частая зевота может указывать на развитие инсульта

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Терапевт Татьяна Романенко: частая зевота бывает обусловлена развитием опасных для жизни заболеваний.Врач рассказала в интервью о нарушениях, проявляющихся симптомом в виде участившейся зевоты. Существует теория, которая объясняет зевоту как попытку организма заполучить порцию недостающего кислорода. Но врач Романенко заявила «Москве 24», что«далеко не всегда зевота говорит о нехватке свежего воздуха – например, интенсивно зевают те, у кого есть синдром обструктивного апноэ».Терапевт объяснила, что люди, страдающие апноэ, многократно просыпаются по ночам из-за возникающих остановок дыхания. Этих пробуждений они впоследствии не помнят, однако днем ощущают сильную сонливость, разбитость, а также часто зевают.Еще одна потенциально опасная причина участившейся зевоты – это нарушение мозгового кровообращения вплоть до развития инсульта. Врач Романенко предупредила:«Иногда зевота возникает перед началом инсульта, когда еще не развилась катастрофа».В этом случае, по словам медика, у человека также можно наблюдать асимметрию лица, нарушение речи.