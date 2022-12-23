Холод может делать кровь склонной к свертыванию и тромбозу

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Холодная погода может замедлять скорость перекачивания крови по телу, способствуя образованию опасных тромбов.Сгустки крови, которые образуются в артериях и венах без веской причины, могут увеличить риск сердечных приступов и инсультов. Британский врач, хирург, профессор Марк Уайтли предупредил в интервью, что на образование таких тромбов могут влиять низкие зимние температуры.Профессор Уайтли заявил, что внезапные перепады температуры, например, когда люди входят в теплое здание после пребывания на холоде могут вызывать стресс для организма, имеющий прямое влияние на вязкость крови, делающий ее более густой и склонной к свертыванию.Слова врача подтверждаются данными исследования, опубликованными в журнале International Angiology. Проводившие его ученые также пришли к выводу, что с действием холода в значительной степени связан риск тромбоза глубоких вен (ТГВ).В свою очередь, профессор Уайтли предупреждает, что некоторые люди могут подвергаться особому риску нарушений под действием холодной погоды.«У людей с тяжелым атеросклерозом холод может уменьшить приток к ногам и усилить симптомы боли. У людей с аневризмами брюшной аорты холодная погода и связанное с этим пониженное атмосферное давление повышают риск разрыва. Сердечные приступы также могут возникать из-за холода, вызывающего внезапное сужение мелких артерий, которое увеличивает нагрузку на сердце», - констатировал эксперт.Он подчеркнул, что в холодные месяцы важно оставаться активным – это улучшает кровоток и помогает согреваться.