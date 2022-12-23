Зимой организм истощает запасы витамина D: симптомы его дефицита

По словам врачей, этот витамин необходим не только для поддержания мышц, костей и зубов, но и для защиты нашей иммунной системы.Британский врач Брайан Фишер рассказал в интервью изданию Express о большом значении витамина D для человеческого здоровья. По словам специалиста, Активированная форма витамина D взаимодействует с большинством клеток тела и играет решающую роль в поддержании хорошего состояния костей, мышц и зубов. Некоторые данные показывают, что его достаток препятствует снижению иммунитета, помогая сохранять здоровую барьерную функцию, и что прием витамина D обладает антибактериальным, противовирусным и противовоспалительным действием.Доктор Фишер отметил, что зимой организм значительно истощает свои запасы витамина D, поскольку его выработка напрямую зависит от воздействия солнечных лучей на кожу. В это время года дефицит важного витамина может стать критическим, если человек проводит много времени в помещении, редко совершает прогулки на свежем воздухе и не принимает добавок.Каковы симптомы дефицита витамина D? У взрослых людей они могут включать следующие нарушения.Болезненность в грудине, голенях.Костные и мышечные боли.Плохое здоровье кишечника.Плохой сон.Увеличение веса.Люмбаго (боли в пояснице).Плохое заживление ран.Частые инфекции.Плохая кожа (псориаз, экзема).Плохое настроение.Усталость.Выпадение волос.Как получать витамин D? Доктор Фишер посоветовал чаще бывать на улице в дневное время, принимать добавки. Нужно помнить, что витамин D является жирорастворимым, поэтому его добавки следует принимать с пищей, содержащей жир, чтобы улучшить усвоение.Среди продуктов его источниками являются жирная рыба, яичные желтки, грибы, мясо и субпродукты, печень трески.