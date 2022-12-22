Вредные советы: 5 вещей, которые обязательно нужно сделать, чтобы заболеть перед Новым годом

Если вы продолжаете игнорировать простые, но эффективные способы профилактики гриппа и ОРВИ, не удивляйтесь, что вы часто болеете. Организм не успевает восстанавливаться от того вреда, который вы ему причиняете.

Никто не хочет чихать и кашлять в новогоднюю ночь. Между тем заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом в российских городах продолжает стремительно расти.

Впрочем, одного желания оставаться здоровым мало. Врач Олег Абакумов в своем телеграм-канале рассказал, как нужно себя вести, чтобы обязательно заболеть.

Забудьте про сон

В период предновогодней суеты многие так торопятся закончить свои дела, что предпочитают вообще игнорировать сон. Продолжайте в том же духе — и тогда вскоре почувствуете себя очень плохо.

Для нормального самочувствия, отмечает Абакумов, важно выполнять несколько простых условий:

спать не меньше 7 часов;

проветривать комнату и спать в темноте;

при необходимости использовать маску для сна;

стараться соблюдать режим сна.

Садитесь на диету

Перед праздниками многие пытаются в экстремально короткие сроки сбросить лишний вес с помощью сомнительных радикальных диет. Однако доктор Абакумов напоминает: когда вы резко ограничиваете себя в питании, вы недополучаете необходимые витамины и микроэлементы.

О том, как можно похудеть за сравнительно короткие сроки и каких результатов можно достичь без вреда для здоровья, можно узнать ЗДЕСЬ.
Объедайтесь на корпоративах

Некоторые люди впадают в другую крайность и без меры объедаются во время праздничных застолий.

 — Жирная еда, фастфуд и алкоголь плохо влияют на вашу микрофлору кишечника, — поясняет Олег Абакумов.

Все это может ослабить иммунитет. Конечно, никто не требует от вас полностью отказаться от любимого оливье. Главное — помнить о чувстве меры. О том, как не переедать во время праздничных застолий, можно прочитать ЗДЕСЬ.
Не следите за дефицитами

Мало у кого есть время в конце года бегать по врачам и сдавать анализы. Однако если вы вообще не следите за своим самочувствием и игнорируете все сигналы от организма, не удивляйтесь, что и болеть вы будете часто.

По словам Абакумова, есть витамины и микроэлементы, которые нужно принимать круглый год в профилактических дозах. Например:

Витамин D — как отмечает врач, если вы не принимаете его дополнительно, то, скорее всего, у вас есть его дефицит;

Омега-3 — главный «связной» для клеток иммунной системы, в организме не синтезируется. Искать его можно в жирной рыбе.

Женщинам также важно следить за показателями ферритина в анализе крови. Если он ниже 45, обычно прописывают препараты железа.

А вот эти витамины и минералы можно получать из еды:

Витамин С — цитрусы, клубника, помидоры;

Цинк — молоко, цельнозерновые продукты, семена, орехи;

Витамин Е — семена, орехи, растительные масла;

Витамин А — оранжевые и красные фрукты и овощи.

Игнорируйте правила гигиены

Еще на заре пандемии ковида все и повсюду рассказывали о том, как правильно дезинфицировать руки, когда их нужно мыть и почему важно чихать и кашлять в локоть. Если вы по-прежнему считаете, что эти правила не для вас — поздравляем, вы имеете все шансы проболеть новогодние каникулы.
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