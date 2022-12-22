Врач рассказала о нормальном выпадении волос

Протяженность периода абсолютно нормального выпадения волос может составлять три–четыре месяца, сообщила врач-трихолог и косметолог Любовь Колесникова.Врач Колесникова рассказала в интервью, что самые прочные и здоровые волосы – это те, что пребывают в фазе активного роста. Ее продолжительность составляет от 2 до 5 лет, после чего наступает стадия катагена, длящаяся около месяца. На этой стадии происходит отсоединение волосяных луковиц от питающего элемента, хотя волосы все еще сохраняют прочность.«Спустя месяц наступает фаза телогена, которая и вызывает заметную потерю волос. Протяженность этого периода может составлять около трех–четырех месяцев», - проинформировала Колесникова, беседуя с «Лайфом».Трихолог отметила, что процесс нормального выпадения волос может показаться пугающим, поскольку их потеря выглядит как более существенная при расчесывании или мытье головы. Многие люди в такой период начинают избегать ситуаций, когда «лезут волосы». Это ошибка. Если волосы достигают стадии телогена, им нужно дать возможность нормально «облететь» и уступить место для новых. Если начинать реже мыть голову или реже расчесываться, это лишь продлит процесс выпадения волос, объяснила специалист.Также врач предупредила, что под влиянием стресса или другой патологии стадия роста волос может сокращаться. Тогда досрочно наступает фаза телогена с их заметным выпадением.