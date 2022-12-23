С горчицей или с хреном: диетолог Мухина раскрыла секрет, с чем лучше есть холодец
Диетолог отмечает, что горчица и хрен относятся к одному семейству растений, из-за чего имеют очень много общего. Они способны понизить холестерин, повышают мозговую деятельность, способствуют лучшему обмену веществ и имеют множество витаминов в своем составе. Однако химический состав этих приправ все же отличается.
В связи с этим горчица куда лучше оказывает разогревающее действие, а хрен является мощным стимулятором половых гормонов. Поэтому каждый волен выбирать наиболее подходящий вариант для себя. Однако ни с тем, ни с другим перебарщивать не стоит.
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