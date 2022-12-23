Диетолог Соломатина назвала самую полезную специю при диабете

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, самой полезной для людей с диабетом специей является корица.Диетолог Соломатина объяснила в интервью, что употребляемая в пищу корица способствует распределению глюкозы по клеткам организма, тем самым понижая ее концентрацию в крови.«Часто бывает, что при диабете 2 типа инсулин тащит за собой глюкозу в клетку, но она не открывается. Корица обеспечивает открытие клетки, в которую проходит инсулин с глюкозой. Соответственно, уровень сахара в крови снижается», – рассказала врач «Москве 24».Соломатина добавила, что аромат корицы «обманывает» организм, позволяя насыщаться меньшим количеством пищи. Запах этой специи воздействует на определенные участки головного мозга, благодаря чему человек испытывает чувство сытости, даже если съедает немного. В такой ситуации снижается также тяга к углеводной пище, заманчивой для диабетиков, но вредной и нежелательной для них.Врач-диетолог отметила, что, помимо добавления корицы в напитки и блюда, из нее можно готовить настой. Его рецепт: пол чайной ложки специи заваривается кипятком и настаивается 10 минут.