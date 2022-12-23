Эндокринолог Павлова рассказала, почему у мужчин растет грудь

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала в своем Тelegram-канале о здоровье о причинах появления “женской” груди у мужчинПо мнению медика, у мужчин начинает расти грудь из-за частого употребления алкоголя. Эта привычка приводит к повышению активности фермента ароматаза.“Он конвертирует мужской гормон тестостерон в эстрадиол, отвечающий за главные женские процессы в организме”, — объяснила медик.Павлова предупредила, что растет не только грудь, но и количество жировых отложений, распухает предстательная железа.Еще одна скрытая опасность увлечения спиртными напитками – жировая болезнь печени, когда клетки органа перерождаются и замещаются жировой клетчаткой. Это заболевание нередко заканчивается циррозом.