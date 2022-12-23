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Если квартира плохо проветривается, это может влиять на появление разных проблем со здоровьем вплоть до снижения иммунитета, рассказал в интервью терапевт Сергей Васильев.Всем хочется, чтобы в оме было уютно и тепло. Многие люди отказываются от полноценного проветривания помещений в холода, чтобы избежать дискомфорта. Но жилье, которое подолгу не проветривается, становится опасным для его обитателей. Врач Васильев сообщил :«Помещения, лишённые притока свежего воздуха, накапливают размножающиеся вирусы и бактерии, а также различные аллергены и вредные вещества, которые выделяют синтетические покрытия, полы, мебель, игрушки».Васильев добавил, что воздух в закрытых помещениях с работающим отоплением теряет примерно 30 процентов влаги – пребывание в такой обстановке сушит кожу и слизистые. Сухость слизистых оболочек может ослаблять иммунитет, так как через них начинают быстрее проникать в организм микробы, аллергены, чужеродные белки.Врач посоветовал правильно проветривать помещения, в особенности спальню.«Проветривайте, открывая окно настежь на короткое время или на щелевом проветривание на всю ночь. Главное, избегайте сквозняков», - подчеркнул специалист.